Вопрос ветеринару: можно ли котам давать что-то кроме сухого корма?

На вопрос порталу Lemmik отвечает ветеринар клиник Vastab PetCity Раннамыйза Марья Роозилехт.

Вопрос, подходит ли сухой корм кошкам, на самом деле весьма спорный. Есть мнение, что такая еда животным не полезна, поскольку большая часть этих кормов содержит немалое количество углеводов. В природе рацион котов только на 5% состоит из углеводов, и при определенных обстоятельствах их избыток может привести к ожирению и диабету. В то же время не каждые консервы состоят из мяса – в желеобразную еду часто добавляют моносахариды, что еще хуже для здоровья, чем углеводы из сухого корма.

Приготовление сбалансированной домашней еды для кошки - не самое легкое занятие, ученые то и дело находят недостатки в сырой еде, а также в приготовленной дома кошачьей пище на основе мяса.

Качественный сухой корм содержит много мяса или рыбы, сбалансированный комплекс витаминов и минералов, учитывающий возраст и состояние здоровья животного. Такой корм подходит в качестве постоянного рациона, и добавлять к нему консервы нет нужды.

Вторая проблема состоит в том, что питаясь сухим кормом, кот может не испытывать жажды и не пить достаточно воды. В природной пище животного содержится 75% воды, в сухом корме только 10%. Если кот ест консервы, большую часть жидкости он получает из еды, в случае же питания сухим кормом он должен выпивать примерно 60 мл воды на каждый килограмм своего веса. Скрытый недостаток воды в организме животного может стать причиной многих болезней, так что главное – убедить кота пить воду.

Если кот пьет достаточно воды и ест качественный сухой корм, добавлять консервы в его рацион нет необходимости. Некачественный корм не подходит ни тем, кто отказывается от консервов, ни тем, кто их любит.