Департамент защиты прав потребителей советует обходить стороной ненадежный интернет-магазин

На сайте Fokus.ee предлагается широкий ассортимент товаров, начиная с продуктов до автомобильных товаров и техники. Потребители жалуются, что интернет-магазин не поставляет товар в срок, и у них нет возможности связаться с предприятием, причем в конторе по адресу, указанному на их домашней странице, никого нет.