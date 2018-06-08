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Департамент защиты прав потребителей советует обходить стороной ненадежный интернет-магазин

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Интернет-магазин Fokus.ee.

ФОТО: Kuvatõmmis

Департамент защиты прав потребителей вновь стал получать жалобы на принадлежащий Antart Holding OÜ (бывшее название Fokus.ee OÜ) интернет-магазин fokus.ee, который не выполняет свои обязательства перед потребителями, оставляя их без товара. В конце прошлого года у интернет-магазина Fokus.ee были аналогичные проблемы.

На сайте Fokus.ee предлагается широкий ассортимент товаров, начиная с продуктов до автомобильных товаров и техники. Потребители жалуются, что интернет-магазин не поставляет товар в срок, и у них нет возможности связаться с предприятием, причем в конторе по адресу, указанному на их домашней странице, никого нет.

Департамент защиты прав потребителей выясняет точные обстоятельства происходящего и советует потребителям, учитывая их интересы, взвесить возможность найти альтернативу для осуществления покупок.

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