Все существующие смарт-часы Apple назвали бракованными

В иске против «яблочной» корпорации говорится, что во всех поколениях Apple Watch присутствует критический изъян, пишет 4pda.ru.

«Все Apple Watch содержат один и тот же дефект и/или недостаток, из-за которого экран часов трескается, разбивается или отсоединяется от корпуса без каких-либо действий со стороны владельца. Часто это происходит спустя всего несколько дней или недель после покупки», — говорится в обвинении.