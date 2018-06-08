Все существующие смарт-часы Apple назвали бракованными

В последнее время с компанией Apple судились из-за легко выходящих из строя клавиатур в ноутбуках MacBook последних поколений и проблем с экранами в iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Теперь список пополнили все смарт-часы, начиная с первого поколения и заканчивая последними Series 3.
В иске против «яблочной» корпорации говорится, что во всех поколениях Apple Watch присутствует критический изъян, пишет 4pda.ru.
«Все Apple Watch содержат один и тот же дефект и/или недостаток, из-за которого экран часов трескается, разбивается или отсоединяется от корпуса без каких-либо действий со стороны владельца. Часто это происходит спустя всего несколько дней или недель после покупки», — говорится в обвинении.
Как сообщается, Apple якобы знала об этом дефекте, но все же выпустила устройства в продажу. Более того, компания отказывается выполнять гарантийный ремонт или замену, когда у пользователей без причины трескается или отходит от корпуса дисплей.