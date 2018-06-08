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  • Страховщик: осторожно, на дорогах дикие животные!

Страховщик: осторожно, на дорогах дикие животные!

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Иллюстративное фото. Лось.

ФОТО: Scanpix

В связи с проходящим в природе периодом размножения и временем воспитания потомства именно на раннее лето приходится пик дорожно-транспортных происшествий, и водителям автомобилей следует быть предельно внимательными, чтобы избежать столкновений с животными.

«Безусловно, именно нынешнее время года на дорогах вне населенных пунктов является одним из наиболее опасных как для животных, так и для водителей автомобилей. В окрестности дорог открывают мир неопытные и любопытные лисята, козлята, лосята и птенцы, которые могут неожиданно выбежать на дорогу.

Только в этом году Seesam зарегистрировало 67 таких страховых случаев, и сумма возмещений по ним достигает 103 000 евро. В прошлом году было зафиксировано 408 случаев и на возмещение по страхованию каско ушло почти миллион евро», – сказал главный специалист по рассмотрению ущербов из отдела страхования автомобилей Seesam Insurance AS Анти Отсла.

В прошлом году два несчастных случая, повлекших за собой высокие затраты на ремонт, произошли при столкновении грузовых автомобилей с лосями, в результате чего животные погибли, а ремонт серьезных повреждений каждого из автомобилей обошелся приблизительно в 20 000 евро. В среднем, однако, на косметический ремонт одного автомобиля уходит чуть менее 2000 евро.

«Наиболее частыми являются несчастные случаи, когда животное выбегает перед автомобилем. Учитывая скорость автомобиля и размер лося, списания легковых автомобилей не такие уж и редкие. Зачастую животное в результате наезда ударяется о лобовое стекло и крышу, из-за чего могут пострадать люди», – пояснил Отсла.

Поскольку такие несчастные случаи с серьезными последствиями довольно распространены на дорогах Эстонии и напрямую не зависят от навыков вождения водителя, то столкновение с диким животным, по словам Отсла, также является одной из наиболее важных причин, по которым заключается страхование каско.

«Несмотря на наличие страхования все же ни один человек не желает, чтобы с ним произошел несчастный случай. Хотя столкновение с лесным животным зачастую является неожиданным, водитель может многое сделать, чтобы избежать несчастья. Но, если сильное столкновение неминуемо, то водителю следует уметь корректно действовать», – сказал Отсла и поделился указаниями по безопасному движению на дорогах в летний период.

  • Особенно внимательным следует быть именно в ранние утренние часы и поздно вечером, когда животные более активны и могут с большей вероятностью выбегать на дорогу.
  • Если животное находится на дороге, то следует включить аварийные огни, снизить скорость, при необходимости остановиться на обочине дороги и дождаться, когда животное уйдет с дороги.
  • Определенно, увидев животное, будет неразумным подавать звуковой сигнал и пугать его дальним светом. Это может испугать животное, и непредсказуемое поведение вовсе может закончиться более тяжелыми последствиями.
  • Если одно животное безопасно пересекло дорогу, то следует снизить скорость и посмотреть, нет ли за деревьями других животных, следующих за ним. Поскольку животные часто двигаются сообща, то водителю следует быть особенно внимательным.
  • При столкновении с диким животным в первую очередь важно избежать увеличения ущерба и обеспечить общую безопасность. Для этого остановите автомобиль и включите аварийные огни. При отсутствии аварийных огней или плохой видимости поставьте на дороге знак аварийной остановки.
  • Если в несчастном случае пострадали люди, то об этом следует незамедлительно сообщить в центр тревоги по телефону 112.
  • О раненом или погибшем животном следует проинформировать Инспекцию окружающей среды по дежурному телефону 1313.
  • О животных, попавших под автомобиль или погибших иным образов в пределах города или населенного пункта, следует проинформировать местное самоуправление.
  •  Зафиксируйте обстоятельства происшествия и для доказательства наезда сфотографируйте место события.
  • Сообщите страховщику о случившемся при первой возможности и действуйте в соответствии с указаниями, данными специалистом по рассмотрению ущерба.
  • Если водитель полностью убедился, что движение на автомобиле не обуславливает его дополнительных повреждений и опасности для других участников дорожного движения, то после регистрации происшествия можно продолжить движение. Иначе для транспортировки автомобиля следует воспользоваться услугой буксировки.

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