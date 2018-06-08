Страховщик: осторожно, на дорогах дикие животные!

«Безусловно, именно нынешнее время года на дорогах вне населенных пунктов является одним из наиболее опасных как для животных, так и для водителей автомобилей. В окрестности дорог открывают мир неопытные и любопытные лисята, козлята, лосята и птенцы, которые могут неожиданно выбежать на дорогу.

Только в этом году Seesam зарегистрировало 67 таких страховых случаев, и сумма возмещений по ним достигает 103 000 евро. В прошлом году было зафиксировано 408 случаев и на возмещение по страхованию каско ушло почти миллион евро», – сказал главный специалист по рассмотрению ущербов из отдела страхования автомобилей Seesam Insurance AS Анти Отсла.

В прошлом году два несчастных случая, повлекших за собой высокие затраты на ремонт, произошли при столкновении грузовых автомобилей с лосями, в результате чего животные погибли, а ремонт серьезных повреждений каждого из автомобилей обошелся приблизительно в 20 000 евро. В среднем, однако, на косметический ремонт одного автомобиля уходит чуть менее 2000 евро.

«Наиболее частыми являются несчастные случаи, когда животное выбегает перед автомобилем. Учитывая скорость автомобиля и размер лося, списания легковых автомобилей не такие уж и редкие. Зачастую животное в результате наезда ударяется о лобовое стекло и крышу, из-за чего могут пострадать люди», – пояснил Отсла.

Поскольку такие несчастные случаи с серьезными последствиями довольно распространены на дорогах Эстонии и напрямую не зависят от навыков вождения водителя, то столкновение с диким животным, по словам Отсла, также является одной из наиболее важных причин, по которым заключается страхование каско.

«Несмотря на наличие страхования все же ни один человек не желает, чтобы с ним произошел несчастный случай. Хотя столкновение с лесным животным зачастую является неожиданным, водитель может многое сделать, чтобы избежать несчастья. Но, если сильное столкновение неминуемо, то водителю следует уметь корректно действовать», – сказал Отсла и поделился указаниями по безопасному движению на дорогах в летний период.