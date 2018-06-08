Почему в СССР входные двери открывались внутрь, а не наружу?

В Советском Союзе в большинстве случаев входные двери открывались вовнутрь. С чем это было связано, разбирался Aif.ru. На вопрос издания ответил архитектор Руслан Кирничанский.
«В советское время очень серьезное внимание уделялось проектированию жилых зданий. Были разработаны специальные нормативы, которые назывались ГОСТами, сейчас они переведены в своды правил и носят исключительно рекомендательный характер. В СССР инженеры и архитекторы четко следовали нормативам, поскольку они разрабатывались с учетом пожарных требований», — говорит архитектор Руслан Кирничанский.
И сегодня двери в новостройках часто устанавливают так, чтобы они открывались в квартиру — независимо от того, широка ли лестничная площадка, узок ли коридор и так далее. Это требование пожарной безопасности. Оно обусловлено тем, что в случае аварийной ситуации двери, которые открываются в помещение, легко выбить, чтобы эвакуировать людей. Но поскольку сейчас своды правил носят рекомендательный характер, не все следуют этому регламенту.
«Люди стали массово ставить входные металлические двери, которые открываются наружу, в 90-е годы для обеспечения безопасности. Такую дверь сложнее вскрыть. Таким образом, люди защищали свое имущество от грабителей, от внезапного проникновения. Но в случае аварийной ситуации такая дверь создавала немало проблем. Пожарному расчету нужно потратить немало драгоценного времени, чтобы распилить внешние петли и открыть дверное полотно. Современные производители делают двери, открывающиеся вовнутрь, которые злоумышленнику взломать тяжело, но мифы живут, и люди продолжают устанавливать двери, открывающиеся наружу», — объяснил Кирничанский.