пт, 08.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Почему в СССР входные двери открывались внутрь, а не наружу?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

ФОТО: Скриншот c youtube.com

В Советском Союзе в большинстве случаев входные двери открывались вовнутрь. С чем это было связано, разбирался Aif.ru. На вопрос издания ответил архитектор Руслан Кирничанский. 

«В советское время очень серьезное внимание уделялось проектированию жилых зданий. Были разработаны специальные нормативы, которые назывались ГОСТами, сейчас они переведены в своды правил и носят исключительно рекомендательный характер. В СССР инженеры и архитекторы четко  следовали нормативам, поскольку они разрабатывались с учетом пожарных требований», — говорит архитектор Руслан Кирничанский.

И сегодня двери в новостройках часто устанавливают так, чтобы они открывались в квартиру — независимо от того, широка ли лестничная площадка, узок ли коридор и так далее. Это требование пожарной безопасности. Оно обусловлено тем, что в случае аварийной ситуации двери, которые открываются в помещение, легко выбить, чтобы эвакуировать людей. Но поскольку сейчас своды правил носят рекомендательный характер, не все следуют этому регламенту.

«Люди стали массово ставить входные металлические двери, которые открываются наружу, в 90-е годы для обеспечения безопасности. Такую дверь сложнее вскрыть. Таким образом, люди защищали свое имущество от грабителей, от внезапного проникновения. Но в случае аварийной ситуации такая дверь создавала немало проблем. Пожарному расчету нужно потратить немало драгоценного времени, чтобы распилить внешние петли и открыть дверное полотно. Современные производители делают двери, открывающиеся вовнутрь, которые злоумышленнику взломать тяжело, но мифы живут, и люди продолжают устанавливать двери, открывающиеся наружу», — объяснил Кирничанский.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ