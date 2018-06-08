Почему в СССР входные двери открывались внутрь, а не наружу?

«В советское время очень серьезное внимание уделялось проектированию жилых зданий. Были разработаны специальные нормативы, которые назывались ГОСТами, сейчас они переведены в своды правил и носят исключительно рекомендательный характер. В СССР инженеры и архитекторы четко следовали нормативам, поскольку они разрабатывались с учетом пожарных требований», — говорит архитектор Руслан Кирничанский.

И сегодня двери в новостройках часто устанавливают так, чтобы они открывались в квартиру — независимо от того, широка ли лестничная площадка, узок ли коридор и так далее. Это требование пожарной безопасности. Оно обусловлено тем, что в случае аварийной ситуации двери, которые открываются в помещение, легко выбить, чтобы эвакуировать людей. Но поскольку сейчас своды правил носят рекомендательный характер, не все следуют этому регламенту.