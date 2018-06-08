The Telegraph: Трамп отказался встречаться с Мэй на саммите G7, устав от ее учительского тона

По данным одного из источников, Трамп выразил недовольство в связи с частыми просьбами Мэй, которые выглядели как попытки использовать британско-американские отношения в своих интересах.

По словам другого собеседника издания, американский лидер также раздражен тем, что премьер публично критически о нем отзывается за его спиной. Еще один источник подтвердил, что отношения между Трампом и Мэй холодные и американский лидер устал от ее менторского тона. «Не обижайтесь, но она как школьная учительница. Не думаю, что у нее с кем-либо хорошие отношения», - сказал изданию высокопоставленный американский дипломат.

До этого британское агентство Press Association сообщило, что Тереза Мэй проведет на саммите G7 официальные встречи со всеми лидерами стран «семерки», кроме Трампа.

Вместе с тем в сообщении указывалось, что неофициальные переговоры с президентом США у главы британского правительства в Канаде все же состоятся, хотя Трамп и проведет на саммите меньше времени, чем его коллеги по «семерке», отмечает ТАСС. Мэй собирается использовать встречу лидеров G7 для того, чтобы постараться не допустить торговой войны между странами - участницами встречи. Сразу по прилету в Канаду она призвала к пропорциональному ответу Европейского союза на введение властями США таможенных пошлин на сталь и алюминий.

Саммит G7 пройдет в курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек) 8-9 июня. Встреча пройдет на фоне все более углубляющихся разногласий между США и остальными членами «семерки». Незадолго до форума Трамп принял решение ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало резкую критику в его адрес. Американский лидер в ответ обвинил Канаду, Францию и другие страны в создании барьеров для продукции из США с помощью ввозных пошлин. Он раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо накануне переговоров с ними, намеченных на пятницу.

Накануне Макрон написал на своей странице в Twitter, что соглашение по итогам саммита «большой семерки» может быть подписано без участия США. Он также отметил, что мировые державы не допустят единоличной гегемонии какой-либо страны в экономике.

Как отмечает The Telegraph, Мэй и Трамп добросовестно пытались наладить отношения в течение последних 18 месяцев, но это у них не получилось. Как известно, в январе 2017 года Трамп именно с Мэй Трамп провел первую международную встречу после вступления в должность. Тогда они демонстрировали единство в подходе к мировым проблемам, в том числе согласились с тем, что говорить об отмене санкций против РФ пока рано. Однако затем отношения между политиками начали стремительно портиться.

Британские официальные лица надеются, что подорванные отношения могут потеплеть во время официального визита Трампа в следующем месяце в Британию где он встретится с королевой Елизаветой II. Как сообщалось, президент США прибудет в Великобританию 13 июля. Ранее в Белом доме и на Даунинг-стрит сообщили, что он встретится с Терезой Мэй. Официальный визит Трампа, по данным СМИ, продлится всего 24 часа.

Впрочем, Трамп за время своего правления испортил отношения не только с Терезой Мэй, отмечается в статье. Все больше недовольства политикой американского лидера высказывает канцлер Германии Ангела Меркель, теперь и Макрон настроен против президента США.