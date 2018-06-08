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Курьеры Omniva пересядут на электромобиль

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ФОТО: Omniva

В ближайшее время курьеры фирмы Omniva начнут доставлять посылки с помощью электрофургона, чтобы проверить, насколько данные автомобили подходят для использования как в городе, так и за его пределами, пишет Tehnika.

«Если сложить годовой пробег автомобилей Omniva, то он будет равняться 254 поездкам вокруг Земли. Будучи логистическим предприятием, основное влияние на экологию мы оказываем посредством транспорта, - сообщил член правления Omniva Анси Арумеэль. - Поэтому мы считаем важным использование экологически чистых видов транспорта. С помощью электрофургонов мы сделаем шаг в этом направлении».

Первым электрофургоном Omniva станет Nissan e-NV200, имеющий аккумулятор в 40 кВт/ч, обеспечивающим запасом хода в 170 км. Тестовый период составит два года. Сначала электрофургон будет использоваться таллиннским курьерским пунктом, чтобы проверить, насколько он подходит для использования в черте города. Затем испытания пройдут в других регионах страны.

Если обычно курьерские автомобили Omniva окрашены в бело-оранжевые цвета, то электрофургон будет светло-голубого цвета.

Ранее Omniva использовали для доставки писем и посылок электромопед Ligier Pulse 3, который активно используется почтовыми предприятиями во Франции и Бельгии. Испытания Omniva показали, что этот электромопед не очень подходит для наших погодных условий.

Преимуществами электрофургона является хороший запас хода, что позволит ему обслуживать клиентов как в городах, так и за их пределами.

Omniva примет решение закупке большего числа электрофургонов по итогам тестового периода.

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