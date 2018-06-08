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  • Дружелюбный Анду ждет своего человека

Дружелюбный Анду ждет своего человека

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Анду

ФОТО: Tallinna loomade varjupaik/Loom24

Шестилетнего Анду нашли в начале марта, он сильно голодал, на его лапах и животе возникли раны от постоянного лежания на земле. На сегодняшний день Анду чувствует себя значительно лучше, все физические раны зажили, и есть надежда, что душевная боль тоже скоро утихнет.

Анду ищет дом

ФОТО: Tallinna loomade varjupaik/Loom24

Анду ищет дом

ФОТО: Tallinna loomade varjupaik/Loom24

Последнее произойдет в том случае, если Анду найдет новый дом, где о нем будут заботиться и любить. Поначалу пес был несколько нахальным, особенно если ему на глаза попадалось что-нибудь съедобное, и поэтому он попал в программу обучения собак, где под руководством опытного тренера освоил многие умения. Так, например,  Анду теперь ходит на поводке, может отказаться от еды, умеет искать спрятанные вещи и угощения и многое другое.

По словам тренера, Анду очень дружелюбная и хорошая собака, которая всегда сможет поднять настроение. Однако для того, чтобы раскрыться, Анду нужно время, поскольку он несколько застенчивый.

Если вы хотите взять Анду в свою семью, вы можете связаться с Таллиннским приютом для животных через Facebook или по телефону: + 372 514 1431

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