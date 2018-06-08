Дружелюбный Анду ждет своего человека

Последнее произойдет в том случае, если Анду найдет новый дом, где о нем будут заботиться и любить. Поначалу пес был несколько нахальным, особенно если ему на глаза попадалось что-нибудь съедобное, и поэтому он попал в программу обучения собак, где под руководством опытного тренера освоил многие умения. Так, например, Анду теперь ходит на поводке, может отказаться от еды, умеет искать спрятанные вещи и угощения и многое другое.