Депутат: если детсад станет обязательным, платить за него должно государство

По словам Тийта Терика, который сам является отцом двоих детей, обязательное посещение детского сада – это абсолютно точно не желание государства чрезмерно контролировать все аспекты жизни населения. «В Эстонии достаточно так называемых проблемных семей, в который дети в буквальном смысле брошены на произвол судьбы и обязательное дошкольное обучение позволит самоуправлениям быть в курсе происходящего в таких семьях и уже на ранней стадии заметить проблемы и, при необходимости, вмешаться», - передает слова Терика пресс-служба Центристской фракции парламента.

Как отметил политик, идея министра образования, определенно, нуждается в доработке и последующей дискуссии. «Государство не может просто так возложить на самоуправления и родителей дополнительные обязательства. Для этого необходимо найти дополнительные ресурсы в государственном бюджете для того, чтобы сделать детские сады бесплатными для всех. То есть, если сегодня родители платят за место в детском саду в среднем 60 евро, то эту финансовую нагрузку должно взять на себя государство», - сказал Тийт Терик.

Политик добавил также, что еще до того, как внедрять обязательное посещение детского сада, необходимо решить проблему нехватки опорных специалистов. «Уже сегодня у нас наблюдается нехватка специалистов по защите детей, социальных работников, логопедов и тд. Очевидно, что спрос на их услуги, как и их нагрузка возрастет, соответственно государство должно обеспечить им, а также воспитателям, достойную зарплату», - обрисовал ситуацию Тийт Терик, добавив также, что несмотря на то, что вопрос зарплат работников дошкольных учреждений министерство уже решает, проблема все еще существует.