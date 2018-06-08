Снос пустующих зданий в Кохтла-Ярве: министр вежливо отказала мэру

В середине апреля Янченко отправила Пало и министру экономики Кадри Симсон письмо, в котором отмечала, что поскольку бюджет Кохтла-Ярве ограничен, а требующих сноса опасных зданий много, то горсобрание не поддержало бы их снос только за деньги города. «Можно, правда, ходатайствовать о пособии на снос выбывших из эксплуатации зданий, однако денег на это не так много, чтобы хватило на снос всех опасных зданий», — написала она.

Янченко пояснила, что в 2017 году город Кохтла-Ярве при сносе девятиэтажного здания бывшего общежития по улице Калеви, 33 воспользовался пособием фонда KredEx в размере 60000 евро. Это максимальная сумма пособия на снос, выделяемая самоуправлениям, и поэтому у Кохтла-Ярве больше нет возможности получить из данного источника деньги на снос заброшенных зданий. По оценке Янченко, городу Кохтла-Ярве для сноса строений необходима в несколько раз большая сумма, чем весь бюджет пособий на снос у KredEx.

На просьбу выделить дополнительные деньги Урве Пало ответила, что она рада читать о готовности Кохтла-Ярвеского горуправления поддерживать сферу жилья. Но в то же время Пало отмечает, что только средств, выделяемых из госбюджета на поддержку сферы жилья, недостаточно для решения проблем в этой области.

KredEx может поддержать снос выбывших из эксплуатации жилых зданий в объеме денежных средств, запланированных в госбюджетной стратегии. В нынешнем году на пособия на снос выделено 400000 евро. Максимальный размер пособия 60000 евро на самоуправление сформирован, по словам Пало, с учетом сложившейся на рынке жилья ситуации и бюджетных возможностей. В то же время она дает надежду, что в 2018 году планируется изменить это предельное значение, поскольку в ходе административной реформы появились более крупные самоуправления.