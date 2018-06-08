пт, 08.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Страны Балтии будут автоматически признавать дипломы друг друга о высшем образовании

Страны Балтии будут автоматически признавать дипломы друг друга о высшем образовании

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Студенты.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Министры образования и науки Эстонии, Латвии и Литвы 8 июня подписали договор, которых позволит автоматически признавать квалификации высшего образования, выданные в этих трех странах, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Таким образом, например, обладателю диплома эстонского вуза станет проще поступать в университеты Латвии или Литвы.

"На основании подписанного сегодня договора эстонским студентам станет значительно проще поступать в вузы Латвии или Литвы, и наоборот. Этот договор расширяет возможности как академической мобильности, благодаря которой наша система образования станет более открытой и интернациональной, так и в целом поспособствует  передвижению рабочей силы", - объяснила Майлис Репс.

Данный договор позволит упростить процесс признания, например, академических степеней, дипломов заведений прикладного образования и свидетельств об окончании гимназий. Вузы и работодатели больше не должны обращаться в центры ENIC/NARIC, то есть агентуры академического признания - в дальнейшем будет возможно будет получить необходимую информацию об автоматически признаваемых квалификациях, вузах и их учебных программах на интернет-страницах этих центров.

Подписание договора – общий вклад Балтийских стран в создание общеевропейского пространства высшего образования; подобное соглашение, например, подписали и страны Бенилюкса. В конце мая во Франции было подписано Парижское коммюнике – министры образования европейских стран договорились о процессе завершения Болонского процесса – трехступенчатой системе высшего образования и общих принципах обеспечения качества высшего образования и применения системы признания квалификаций. Страны-члены Европейского пространства высшего образования планируют запустить общеевропейскую систему признания квалификаций к 2020 году.

Подписанное сегодня соглашение будет действовать относительно квалификаций, выданных после вступления договора в силу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ