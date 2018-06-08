Страны Балтии будут автоматически признавать дипломы друг друга о высшем образовании

Таким образом, например, обладателю диплома эстонского вуза станет проще поступать в университеты Латвии или Литвы.

"На основании подписанного сегодня договора эстонским студентам станет значительно проще поступать в вузы Латвии или Литвы, и наоборот. Этот договор расширяет возможности как академической мобильности, благодаря которой наша система образования станет более открытой и интернациональной, так и в целом поспособствует передвижению рабочей силы", - объяснила Майлис Репс.

Данный договор позволит упростить процесс признания, например, академических степеней, дипломов заведений прикладного образования и свидетельств об окончании гимназий. Вузы и работодатели больше не должны обращаться в центры ENIC/NARIC, то есть агентуры академического признания - в дальнейшем будет возможно будет получить необходимую информацию об автоматически признаваемых квалификациях, вузах и их учебных программах на интернет-страницах этих центров.

Подписание договора – общий вклад Балтийских стран в создание общеевропейского пространства высшего образования; подобное соглашение, например, подписали и страны Бенилюкса. В конце мая во Франции было подписано Парижское коммюнике – министры образования европейских стран договорились о процессе завершения Болонского процесса – трехступенчатой системе высшего образования и общих принципах обеспечения качества высшего образования и применения системы признания квалификаций. Страны-члены Европейского пространства высшего образования планируют запустить общеевропейскую систему признания квалификаций к 2020 году.