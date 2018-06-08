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  • Уже в эту субботу состоится шествие домашних животных

Уже в эту субботу состоится шествие домашних животных

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Шествие домашних животных.

ФОТО: Käpakäik

В субботу, 9 июня в 11:00 часов уже в пятый раз состоится мероприятие, посвященное домашним питомцам – шествие домашних животных Käpakäik, организуемое Обществом защиты животных Эстонии, Varjupaikade MTÜ, фирмой Purina Eesti, управой Пирита и управой части города Кесклинн.

Käpakäik – это событие, собирающее воедино любителей животных, причем в

городском пространстве, передает агентство BNS. «Мероприятие начинается с шествия собак и их хозяев от памятника «Русалка» и продолжится на велодроме Пирита, где можно будет снабдить чипом и зарегистрировать своего питомца, посмотреть выступление полицейских собак, на справочных стойках задать вопросы специалистам, послушать лекции и принять участие в викторине», – пояснила старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам организаторов, мероприятия прошлых лет пользовались большой популярностью, в шествиях участвовали владельцы собак со своими социализированными питомцами. «Разумеется, крайне важно, чтобы все владельцы животных были уверенны в том, что их любимец сможет достойно вести себя в обществе других собак», – добавила Тубли.

По словам члена правления Общества защиты животных Эстонии Гейт Карураху, Käpakäik – это мероприятие, цель которого заключается в том, чтобы показать, что домашние животные являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. «Нет ничего необычного в том, что владельцы животных приходят со своим питомцем в кафе, на мероприятие на свежем воздухе или в  другое общественное место. Чтобы продемонстрировать нормальность этого явления, в рамках шествия Käpakäik мы организуем конкурс фотографий, цель которого – показать домашнего питомца в городском пространстве», – добавила Карураху.

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