Уже в эту субботу состоится шествие домашних животных

Käpakäik – это событие, собирающее воедино любителей животных, причем в

городском пространстве, передает агентство BNS. «Мероприятие начинается с шествия собак и их хозяев от памятника «Русалка» и продолжится на велодроме Пирита, где можно будет снабдить чипом и зарегистрировать своего питомца, посмотреть выступление полицейских собак, на справочных стойках задать вопросы специалистам, послушать лекции и принять участие в викторине», – пояснила старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам организаторов, мероприятия прошлых лет пользовались большой популярностью, в шествиях участвовали владельцы собак со своими социализированными питомцами. «Разумеется, крайне важно, чтобы все владельцы животных были уверенны в том, что их любимец сможет достойно вести себя в обществе других собак», – добавила Тубли.