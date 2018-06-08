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  • Галерея: квартира у Центрального рынка, в которой живут античные богини

Галерея: квартира у Центрального рынка, в которой живут античные богини

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В панельном девятиэтажном доме продается четырехкомнатная квартира с отлично сделанным ремонтом. Но вот дизайн не каждому придется по вкусу. Хотя по отдельности все красиво: и обои, и портьеры, и мебель. 

Любят у нас создавать дворцовые интерьеры в панельных домах. Причем любят, чтобы все было из самых что ни на есть высококачественных отделочных материалов: если обои, то тисненые, а то и шелковые, если шторы - то непременно сшитые на заказ, в пышную сборку и увенчанные ламбрекенами, если мебель, то обязательно на гнутых ножках и со стеганой бархатной обивкой, если картины - то в массивных золотых рамах, если люстры - то хрустальные да с подвесками. Ну а если на стене в гостиной модные в этом сезоне фотообои, то уж с арками и двумя античными богинями одинаковыми с лица и выше человеческого роста. Не поленитесь, посмотрите галерею, получите удовольствие!

Если понравилось, то вам СЮДА. Квартира продается со всем, извините за высокий штиль, убранством. Так что никуда вам от всего этого не деться. 

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