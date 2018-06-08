В Швеции футболиста осудили за изнасилование 14-летней девочки

В Швеции завершился процесс по делу полузащитника «Мальме» Кингсли Сарфо. 23-летний футболист осужден на два года и восемь месяцев тюремного срока по двум делам сексуального насилия над детьми, передает sports.ru.
В августе 2016 года ганец, которому на тот момент был 21 год, переспал с 14-летней девочкой. После той встречи она заявила ему, что не хотела вступать в интимную связь, однако продолжала с ним общение через социальные сети.
В июне 2017 года они встретились вновь. Девочка заявила, что Сарфо обманом принудил ее к сексу. 18 июля она вместе с матерью обратилась в полицию и написала заявление.
Сам игрок признал, что имел половую связь с девочкой, однако утверждал, что не знал ее возраст.
Однако суд постановил, что девочка писала ему о своем возрасте. Плюс также были найдены переписки Сарфо с двумя 12-летним девочками, которым игрок задавал вопросы сексуального характера.