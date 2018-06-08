В Швеции футболиста осудили за изнасилование 14-летней девочки

В августе 2016 года ганец, которому на тот момент был 21 год, переспал с 14-летней девочкой. После той встречи она заявила ему, что не хотела вступать в интимную связь, однако продолжала с ним общение через социальные сети.

В июне 2017 года они встретились вновь. Девочка заявила, что Сарфо обманом принудил ее к сексу. 18 июля она вместе с матерью обратилась в полицию и написала заявление.

Сам игрок признал, что имел половую связь с девочкой, однако утверждал, что не знал ее возраст.