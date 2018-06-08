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  • Россиянин заявил, что его вопрос Путину переврали

Россиянин заявил, что его вопрос Путину переврали

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Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Klimentyev / TASS / Scanpix

Инженер-самолетостроитель Петр Литвинцев заявил, что его вопрос в ходе прямой линии президента РФ был сформулирован некорректно, и что он не работает маляром, как было заявлено волонтерами, озвучившими вопрос.

Волонтеры в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг задали вопрос от жителя Комсомольска-на-Амуре Петра Литвинцева о том, что он инженер-самолетостроитель, но вынужден красить крыши, пишет РИА Новости.

«Вопрос на прямой линии президента задали неправильно. Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться. Я не от своего имени задавал вопрос, а от имени многих неравнодушных людей. Про себя ничего вообще не говорил. Потом со мной связывались волонтеры и просили уточнить биографию, где учился, работал. Я перечислял, что и крыши крыл, и стену красил – один раз в жизни, кстати, и цемент мешал. И они потом так составили и задали вопрос, что специалист-инженер, сокращенный с завода, работает маляром. Получился эгоистический вопрос», — сказал Литвинцев.

По его словам, в настоящее время он не работает и стоит на учете в центре занятости. Ранее сообщалось, что губернатор Хабаровского края обещал лично найти для Петра Литвинцева работу.

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