Россиянин заявил, что его вопрос Путину переврали

«Вопрос на прямой линии президента задали неправильно. Я не спрашивал про завод и про маляра, я спросил про ситуацию с городом. Люди уезжают, в основном образованные, порядочные, инициативные, я задал вопрос, есть ли у города реальные перспективы, какие сферы будут развиваться. Я не от своего имени задавал вопрос, а от имени многих неравнодушных людей. Про себя ничего вообще не говорил. Потом со мной связывались волонтеры и просили уточнить биографию, где учился, работал. Я перечислял, что и крыши крыл, и стену красил – один раз в жизни, кстати, и цемент мешал. И они потом так составили и задали вопрос, что специалист-инженер, сокращенный с завода, работает маляром. Получился эгоистический вопрос», — сказал Литвинцев.