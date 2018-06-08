Евгений Криштафович: как вести отношения с Россией?

Путинский режим является преступным, погрязшим в коррупции и жестоким, как по отношению к своему народу, так и по отношению к соседям. И потому вся та сеть, которую путинский режим пытается создать в Европе, состоит в конечном итоге исключительно из агентов влияния, которые действуют либо за плату, либо в качестве полезных идиотов, против демократических ценностей, которыми мы дорожим. Каждое заявление в эстонских СМИ, каждое политическое выступление о том, что мы должны более терпимо относиться к действиям Путина, больше молчать и не быть слишком активными в общем хоре его критиков – все эти заявления, безусловно, служат злу. Это никакая не толерантность, это пособничество в преступлениях!

Настоящая дружба с народом России требует от нас решительной позиции по отношению к режиму Путина, активной деятельности на международной арене и каждодневной работы - зачастую, весьма дорогой и неблагодарной - по поддержке гражданского общества в стране, где демократия сегодня не действует.

Первый и наиболее действенный способ, который Эстония могла бы использовать – это помощь демократически настроенным молодым людям, которые попадают под репрессии за их политическую и общественную деятельность. Дадим возможность продолжить свое образование в эстонских университетах тем, кого сегодня арестовывают, кому назначают наказания и кого за это исключают из вузов!

Далее: поможем развиваться российским организациям гражданского общества и защитим журналистов! Поддержим их деятельность за рубежом, будем способствовать правозащитной деятельности в России, поможем их голосу звучать громче на международной арене – станем для них опорой и смело покажем свою солидарность!

Эстония должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении механизмы, чтобы держать ситуацию с правами человека в России постоянно в фокусе международного внимания. Мы должны прилагать больше усилий, невзирая на противодействие скрытых сторонников режима Путина в Европейском союзе, Совете Европы и других международных организациях. Мы должны чаще объяснять, должны поддерживать нашу высокую компетенцию по поводу происходящего в России. В качестве бывшего порабощенного народа мы обязаны защищать принципы демократии во всем мире, но особенно в своем родном регионе.

Очень важно то, что мы не должны бояться применять международные санкции по отношению к лицам, которые нарушают права человека в России.

Эстонские законы позволяют их применять, и мы не должны ждать, пока санкции инициируют Брюссель или Вашингтон, а маленькое государство Эстония просто к ним присоединится. Будем активными сами, будем применять запреты на въезд и любую деятельность в отношении сотрудников органов юстиции, которые бросают в тюрьмы политических активистов, содействуют пыткам и убийствам, покрывают коррупцию.