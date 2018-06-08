Главы МИД Эстонии и Финляндии считают необходимым сближение позиций ЕС по России

Министры иностранных дел Эстонии Свен Миксер и Финляндии Тимо Сойни в ходе встречи в пятницу в Таллине высказались за координацию политики Европейского союза на российском направлении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.
"Несмотря на то, что Финляндия не является членом НАТО, она играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе Балтийского моря. Как Эстония, так и Финляндия считают, что сближение и координация политики на российском направлении среди государств Европейского союза должно продолжаться", - сказал Свен Миксер.
Обсуждая ситуацию в области безопасности в регионе Балтийского моря министры высказались за продолжение единой внешней политики и политики безопасности как в Европейском союзе, так и в НАТО, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.
Главы МИД, обсуждая брекзит, заявили о необходимости продолжения тесного сотрудничества между ЕС и Великобританией.