пт, 08.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Главы МИД Эстонии и Финляндии считают необходимым сближение позиций ЕС по России

Главы МИД Эстонии и Финляндии считают необходимым сближение позиций ЕС по России

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Министр иностранных дел Свен Миксер.

ФОТО: ALIK KEPLICZ / AP / Scanpix

Министры иностранных дел Эстонии Свен Миксер и Финляндии Тимо Сойни в ходе встречи в пятницу в Таллине высказались за координацию политики Европейского союза на российском направлении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

"Несмотря на то, что Финляндия не является членом НАТО, она играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе Балтийского моря. Как Эстония, так и Финляндия считают, что сближение и координация политики на российском направлении среди государств Европейского союза должно продолжаться", - сказал Свен Миксер.

Обсуждая ситуацию в области безопасности в регионе Балтийского моря министры высказались за продолжение единой внешней политики и политики безопасности как в Европейском союзе, так и в НАТО, сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Главы МИД, обсуждая брекзит, заявили о необходимости продолжения тесного сотрудничества между ЕС и Великобританией.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ