Главы МИД Эстонии и Финляндии считают необходимым сближение позиций ЕС по России

"Несмотря на то, что Финляндия не является членом НАТО, она играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе Балтийского моря. Как Эстония, так и Финляндия считают, что сближение и координация политики на российском направлении среди государств Европейского союза должно продолжаться", - сказал Свен Миксер.