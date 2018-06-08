Картина дня: ДТП в Таллинне, война с алкоголем и незаконная свалка

Конфликт в отделении экстренной медицины: пациент намерен судиться с врачом

В ночь на 6 июня в Клинике Тартуского университета вспыхнул конфликт между врачом Харди Кальюрандом и пациентом Лаури Стейнбахом. Взаимные обвинения звучат с обеих сторон, а искать правды участники инцидента намерены в суде. Читайте далее...

ДТП в Таллинне: автомобили разбросало как кегли

Сегодня, 8 июня, около 9.00 на перекрестке Суур-Сыямяэ и Руунаоя в Ласнамяэ произошла авария: столкнулись легковые автомобили Hyundai и Сitröen. Читайте далее...

Вчерашний пожар в Ласнамяэ выявил незаконную масштабную свалку

Вчера вечером горела и распространяла на весь Ласнамяэ плотный дым свалка строительных отходов, на которой мусора оказалось в 30 раз больше, чем предусмотрено разрешением охраны окружающей среды. Читайте далее...

Политики, похоже, проиграли войну с алкоголем

Согласно составленному Институтом конъюнктуры исследованию рынка алкоголя и его потребления, который был опубликован вчера, потребление алкоголя в Эстонии на душу населения в прошлом году увеличилось. Читайте далее...

Налогоплательщики выдали государству беспроцентный многомиллионный кредит

Согласно статистическим данным за первый квартал текущего года, в следующем году государству предстоит вернуть населению свыше 24 млн евро подоходного налога. Читайте далее...

Британское генконсульство в Петербурге закрылось после 26 лет работы

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге 7 июня завершило свою работу, сообщили порталу 78.ru в консульстве. Читайте далее...

Swedbank: в мобильный банк больше невозможно будет входить с помощью карточки паролей

С 16 июля мобильное приложение Swedbank будет доступно лишь при входе с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора. Подобным образом можно будет пользоваться и пробной версией мобильного банка Swedbank, которая вскоре выйдет на рынок. Читайте далее...

Департамент защиты прав потребителей советует обходить стороной ненадежный интернет-магазин

Департамент защиты прав потребителей вновь стал получать жалобы на принадлежащий Antart Holding OÜ (бывшее название Fokus.ee OÜ) интернет-магазин fokus.ee, который не выполняет свои обязательства перед потребителями, оставляя их без товара. В конце прошлого года у интернет-магазина Fokus.ee были аналогичные проблемы. Читайте далее...

Евгений Криштафович: как вести отношения с Россией?

Путинский режим является преступным, погрязшим в коррупции и жестоким, как по отношению к своему народу, так и по отношению к соседям. И потому вся та сеть, которую путинский режим пытается создать в Европе, состоит в конечном итоге исключительно из агентов влияния, которые действуют либо за плату, либо в качестве полезных идиотов, против демократических ценностей, которыми мы дорожим, считает Евгений Криштафович.

Сергей Метлев: понятие «русофобия» в языке Кремля

Кремль ввел запрет на въезд для ряда эстонских политиков и общественных деятелей, в том числе и для меня, в связи с «оголтелой русофобией», что, несомненно, является частью бессовестной цели уподобить критику в адрес Кремля национализму в худшем смысле этого слова, пишет в Postimees сотрудник Института исторической памяти Сергей Метлев. Читайте далее...

Рынок недвижимости: какие квартиры на гребне волны

Хорошая экономическая ситуация и рост зарплат влияют на рынок недвижимости: многоквартирные дома продолжают расти, как грибы после дождя, и квартиры в них раскупаются очень быстро еще на стадии строительства. Читайте далее...

Откровения убийцы: он сам не знал, почему зарезал собственного отца