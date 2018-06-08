Министр Мягги: я бы не переоценивал общественное мнение

После первого месяца работы на занимаемой должности, принесший 2 мая присягу министр государственного управления Янек Мягги в итоге стал в правительстве человеком, объясняющим спецпланировку целлюлозного завода. По его оценке, в теме завода чувствуется дыхание приближающихся выборов, и он не преувеличивал бы значения сформированного сейчас общественного мнения, поскольку оно еще может измениться. В интервью, данном Postimees, Мягги основательно рассказал о заводе, о выводимых из Таллинна рабочих местах и о том, что он обнаружил, начав работать в системе государственного управления.
- Вы часто говорили, что политики – самые не заслуживающие доверия люди. В течение последнего месяца вы получили подтверждение этому, или нет?
- Таким было общественное мнение. Я считаю, что это не сильно изменилось, но мне кажется, что держать слово входит и в понятие политики.
- Еще месяц назад, когда вы стали министром, не было и разговоров о том, что правительство займется спецпланировкой целлюлозного завода. Теперь один партнер по коалиции выразил в отношении этого скептицизм, а другой тут же добавил, что они с самого начала так думали. Это, конечно, неправда. Что произошло за этот промежуток времени?
Я думаю, что ничего не произошло, потому что правительство не решило ничего иного, как начать процесс спецпланирования. Мы еще даже не дошли до исследований, поскольку все, что можно было обжаловать в суде, было обжаловано.
Общественное мнение не обойдешь – это ясно. Но я все же считаю, что причиной многих противоречивых мнение в нашем общественном пространстве в определенном смысле являются приближающиеся выборы.
- Мы знаем, что большое количество людей против этого завода. А вообще есть какие-то люди, которые могли бы стать яростными сторонниками этого завода, и охота за голосами которых могла бы стать целью политиков?
- Я бы не переоценивал общественное мнение. Почему? Потому что народ всегда может высказать свое мнение на выборах. Это логичный процесс демократической страны. Мы всегда можем выразить свою поддержку или свой протест – в политике не участвует только тот, кто является профессиональным политиком. В политике участвуют все те люди, которые выражают свое мнение. Сейчас этого очень много в Тарту.
Аргумент сторонников – это свобода предпринимательства. В Эстонии должно быть возможно заниматься бизнесом. Это не Советский Союз, где предпринимательством могло заниматься только государство. Люди хотят заниматься бизнесом и это нормальный процесс рыночной экономики.
Но должны ли люди, которые хотят что-то сделать, все время думать о том, что, а вдруг это кому-то не понравится? У нас много таких дел, которые кому-то где-то не нравятся: свалки, тюрьмы, пункты обмена шприцев, ветряки, Rail Baltic и так далее. В принципе, государство не могло бы развиваться, потому что кто-то где-то против.
- Это видно в некоторых западных странах: все равно, что хотят сделать, тут же появляется достаточно количество людей, которые пытаются это блокировать.
- Это способ проведения досуга в формировании политики, потому что всегда есть такое количество людей, которым нравится проводить время, занимаясь политикой. Одни катаются на велосипеде, другие ходят в театр или в кино, третьи посещают общества. Если деньги за это не платят, должна быть какая-то мотивация. Постепенно это становится людям интересно. В этом абсолютно нет ничего плохого.
Но с другой стороны, нам нужно предлагать социальные услуги, нам нужны больницы, полиция, школы, детские сады и так далее. Для их содержания не придумано ничего другого, кроме налогов.
- Вы сказали, что не нужно преувеличивать значимость общественного мнения.
- Я имел в виду, что не нужно преувеличивать значимость общественного мнения при формировании окончательном решения, поскольку у нас было очень много таких процессов, при которых общественное мнение со временем менялось. Взять хотя был Elron. Когда появились поезда Elron, у нас было много недовольных, а сегодня все благодарят. Во всяком случае, в СМИ не видно, чтобы было какое-то недовольство.
Общественному мнению свойственно меняться и приспосабливаться. Часто происходит так, что если люди не делали чего-то реально, например, не ездили на поезде, то они не знают, что там так тесно и неудобно.
- Вы попросили Министерство финансов проанализировать прекращение этой спецпланировки?
- Я попросил проанализировать, какие сейчас есть возможности для дальнейшего движения вперед. В этом документе есть пять возможностей того, что можно сделать. В том числе, и то, что если правительство захочет это сегодня прекратить, и какие последствия это с собой принесет.
- Что это за пять вариантов?
- Я их суммирую. Сейчас основной вопрос в том, что если два руководителя коалиционных партий сказали, что в таком виде продолжать со спецпланировкой для их партий неприемлемо, то вообще есть ли на данном этапе возможности завершить этот процесс? Это не так просто, как кажется на первый взгляд.
Правительство не может собраться и просто принять такое решение, поскольку предприятиям дано оправданное ожидание, а исследования не сделаны. У нас нет анализа, на которое можно сослаться в таком случае. Мы хотели бы провести анализ, и решение правительства могло бы появиться уже после исследований.
Закон дает правительству три возможности. Одна заключается в том, что у государства или у предпринимателей нет финансирования. Вторая возможность – изменилась цель планировки. Ни того, ни другого не произошло.
Самым веским основанием могло бы быть то, что выяснились обстоятельства, которые делают претворение планировки в жизнь невозможным. Я не могу сказать, что если вся местная общественность против, то претворение этой планировки возможно. Сейчас все чувства обострены и это значительно осложняет проведение спецпланировки и строительство завода.
- Если еще говорить о Тарту, то когда-то Тынис Лукас перевез туда Министерство образования. Теперь оно по отделу перетекает обратно в Таллинн. Если подумать о плане вывода рабочих мест из Таллинна, то не является ли это примером того, что такой план нереален?
- Я был на Хийумаа, в Ида- и Ляэне-Вирумаа, поездки в другие уезды у меня еще впереди. В этих трех уездах ключевым вопросом являются рабочие месте и миграция, то есть, как все же управлять сокращающейся Эстонией.
Это очень сложный процесс. Возможно, ли это? Опыт Швеции показал, что рабочие места вывезли, но лишь 25 процентов людей поехали за ними. Это показывает, что в действительности нужно вывозить из Таллинна не людей, а рабочие места. В этом большая разница.
Я считаю, что государство должно помогать сохранять рабочие места. Во многих местах не стоит вопрос о создании новых рабочих мест, но если сохранить наличие уже имеющихся рабочих мест, то было бы уже хорошо. На примере Хийумаа – многие люди ездят оттуда на работу в Таллинн, потому что на месте работы нет.
- Если у нас во многих местах не хватает рабочей силы, то в Ида-Вирумаа, в который вы ездили, царит безработица. Что можно сделать для того, чтобы частные предприятия сохраняли там рабочие места?
- Государство не может взять на себя риски предпринимателей, но государство может не мешать предпринимателям. Уже то, что государство поддерживает эмоционально, дает предпринимателя уверенность для создания рабочих мест и решимости брать на себя новые риски. У них такой интерес есть.
Если, например, говорить о Viru Keemia Grupp, то у них стоит один закон, которые они хотели бы запустить, но чего сейчас по многим причинам сделать не удалось. Если государство сможет поддерживать и быть разумным, то эти проблемы решатся и рабочие места возникнут. У людей в качестве предпринимателей или наемных работников никуда не делся интерес заработать денег.
Иногда просто окружающая среда диктует определенные вещи. Основная проблема эстонской экономики заключается в том, что на нас слишком влияет развитие экономики ближайших соседей. В то же время, это и наша возможность. Если у них все хорошо, то хорошо и у нас, если у них плохо, то плохо и у нас.
- Коалиция запустила этот план в начале 2017 года. Как много рабочих мест было выведено с того времени?
- Официальное число – 431 из запланированных тысяч. Самой большой стала геологическая служба, из которой выведено 50 рабочих мест. Мы считаем, что тысячи рабочих мест вывести не получится, но 700 могло бы стать реалистичным планом.
- А сколько вернулось обратно в Таллинн?
- Я не могу этого точно сказать, но это правда, что часть учреждений вернули некоторые места в Таллинн. Но есть и выведенные, и это сальдо должно быть 431.
- У вас был месяц на то, чтобы посмотреть на государство изнутри. Насколько взгляд изнутри отличается от взгляда снаружи, который был у вас прежде, как у предпринимателя?
- Очень сильно. Прежде всего, отличается в том смысле, что снаружи госсектора мнение формируется при посредничестве СМИ, но СМИ по правилам концентрируются на проблемах. Кто пишет о том, что в министерстве так здорово и все хорошо? Если с утра до вечера следить за СМИ, что делал я, и даже если все, о чем говорят, правильно, все равно остается впечатление, что государство – это одна большая проблема. Но если посмотреть изнутри, то мы видишь и все то позитивное, что тут есть. Я удивлялся очень многим вещам – почему их нет в частном секторе.
- Например?
- Одно из моих открытий заключается в том, что я смотрел, что у меня есть в повестке дня, и возникла мысль, мне по той или иной теме нужно больше информации. После этого я поговорил с советником, и он ответил, что он уже утром все мне отправил. Он уже раньше меня додумался, что мне это может потребоваться.
Тогда я подумал, что в частном секторе такое происходит не очень часто. По моему личному опыту, в административном плаче государственный сектор работает лучше. В плане бизнеса, конечно, частный сектор в разы эффективнее, но государству этого и не нужно, потому что нехватка денег в частном секторе – это единственная движущая сила для развития. От государства этого никто не ждет.