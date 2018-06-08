Министр Мягги: я бы не переоценивал общественное мнение

- Вы часто говорили, что политики – самые не заслуживающие доверия люди. В течение последнего месяца вы получили подтверждение этому, или нет?

- Таким было общественное мнение. Я считаю, что это не сильно изменилось, но мне кажется, что держать слово входит и в понятие политики.

- Еще месяц назад, когда вы стали министром, не было и разговоров о том, что правительство займется спецпланировкой целлюлозного завода. Теперь один партнер по коалиции выразил в отношении этого скептицизм, а другой тут же добавил, что они с самого начала так думали. Это, конечно, неправда. Что произошло за этот промежуток времени?

Я думаю, что ничего не произошло, потому что правительство не решило ничего иного, как начать процесс спецпланирования. Мы еще даже не дошли до исследований, поскольку все, что можно было обжаловать в суде, было обжаловано.

Общественное мнение не обойдешь – это ясно. Но я все же считаю, что причиной многих противоречивых мнение в нашем общественном пространстве в определенном смысле являются приближающиеся выборы.

- Мы знаем, что большое количество людей против этого завода. А вообще есть какие-то люди, которые могли бы стать яростными сторонниками этого завода, и охота за голосами которых могла бы стать целью политиков?

- Я бы не переоценивал общественное мнение. Почему? Потому что народ всегда может высказать свое мнение на выборах. Это логичный процесс демократической страны. Мы всегда можем выразить свою поддержку или свой протест – в политике не участвует только тот, кто является профессиональным политиком. В политике участвуют все те люди, которые выражают свое мнение. Сейчас этого очень много в Тарту.

Аргумент сторонников – это свобода предпринимательства. В Эстонии должно быть возможно заниматься бизнесом. Это не Советский Союз, где предпринимательством могло заниматься только государство. Люди хотят заниматься бизнесом и это нормальный процесс рыночной экономики.

Но должны ли люди, которые хотят что-то сделать, все время думать о том, что, а вдруг это кому-то не понравится? У нас много таких дел, которые кому-то где-то не нравятся: свалки, тюрьмы, пункты обмена шприцев, ветряки, Rail Baltic и так далее. В принципе, государство не могло бы развиваться, потому что кто-то где-то против.

- Это видно в некоторых западных странах: все равно, что хотят сделать, тут же появляется достаточно количество людей, которые пытаются это блокировать.