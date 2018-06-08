ЧМ-2018: жена Руя Патрисиу посоветовала игрокам сборной Португалии заниматься самоудовлетворением

Супруга голкипера сборной Португалии Руя Патрисио Вера Рибейро предложила футболистам команды методику, как бороться со стрессом и беспокойством во время ЧМ-2018, сообщает sports.ru.
Супруга голкипера сборной Португалии Руя Патрисио Вера Рибейро предложила футболистам команды методику, как бороться со стрессом и беспокойством во время ЧМ-2018.
Рибейро, являющаяся врачом-сексологом, заявила в своей новой книге, посвященной личной жизни футболистов, что игроки должны мастурбировать.
Она убеждена, что «воздержание от половой активности не несет в себе ничего полезного».
«Футболист не должен воздерживаться от секса перед матчами, но мы понимаем, что они не контактируют со своими семьями во время работы, что относится и к чемпионату мира в России», – заявила Рибейро AS.