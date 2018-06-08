Сергей Метлев: понятие «русофобия» в языке Кремля

Этот конструкт постоянно воспроизводит идеологию единства, не терпящую возражений, существовавшую с момента усиления московского княжества. Правящую власть весьма тесно объединяют с культурным кодом нации (вера, язык, традиции, местные обычаи, литература и искусство) и объявляют власть хранителем культурного кода.

В западной традиции благодаря разделению церковной и светской власти возникло разделение духа и власти, из-за чего трудно заставить людей ценить своего нынешнего правителя настолько же, насколько культурное богатство своего народа. Они не равны друг другу. Один – сменяемый слуга, которого избирают, другое имеет постоянную ценность и определяет сознание общества. В результате есть плюралистичное общество, где уважают человеческую свободу и достоинство. К сожалению, в российском обществе с этим различением всегда были проблемы.

Но несмотря на потуги царей, советской номенклатуры, а теперь кремлевских властей, дух русских всегда подпитывался определенным нигилизмом – жаждой свободы, игнорированием формальных приказов – и довольно взрывоопасным темпераментом, который похоронил под пеплом и царизм, и советскую империю.

Центральная власть знает об этой опасности и всегда пыталась связать свое существование с национальной культурной основой. После военных катастроф 1941 года, которые порождали в армии и обществе критичное отношение к власти, Сталин пообещал временно открыть церкви и стал подчеркивать уникальность русской культуры и истории, используя имена великих русских писателей и поэтов. Еще несколькими месяцами ранее это считалось немыслимым предательством коммунистических идеалов.

В наше время инстинкт самосохранения запускает массовые обвинения в русофобии. Оправданную критику в адрес кремлевского курса пытаются утопить в “западной русофобии”, сформулированной парой простых предложений. Создание понятий всегда было важным, поскольку простые и сильные предложения более эффективно просверливают сознание. Московские инфобойцы используют это знание, чтобы связать культурное самосознание русского человека со злоупотреблением властью на родине и за рубежом – это напоминает навязанную клятву на крови, которую стороны не могут нарушить.

Так людей настраивают против оппозиции, пытаясь выдать предложения реформ за попытки уничтожить Россию, а самих оппозиционеров - как генетических русофобов. Здесь есть сходство с образом мысли крайне националистически настроенного русского дипломата и поэта Федора Тютчева (1803-1873), который в одном из писем назвал, по сути, беспринципными русофобами тех сограждан, которые критикуют отсутствие в России свобод и справедливого судопроизводства, а достижения Европы приводят в пример.

Очевидно, вдохновленный тютчевской идеей внутренней русофобии, Кремль внес в черный список деятельных эстонских граждан из числа русских, которых опять-таки объединяет критичный настрой по отношению к Кремлю, но в то же время любовь к своему родному языку и культуре.

Жонглирование русофобией таким образом является средством самозащиты Кремля, которое используется на протяжении долгого времени и тормозит позитивные перемены в стране.

С помощью обвинений в русофобии свободные общества хотят сделать более уступчивыми, поскольку эти общества иной раз более чувствительны к темам национальной и расовой ненависти и могут поколебаться под градом обвинений. В Эстонии это, наверное, не столь большая проблема, как в некоторых странах Западной Европы, где излишняя самоцензура может угробить необходимую критическую дискуссию.

В Эстонии и шире в западном мире объективно существует усиливающаяся критика в адрес Кремля, которую породили политические решения Путина, а не русофобия как мировоззренческий выбор. В Европе и США (за исключением некоторых радикалов) не ненавидят русских, русский язык и культуру как таковые. Напротив, у Эстонии есть очень богатый опыт сожительства с русской культурой и наша Конституция гарантирует равное обращение независимо от родного языка.

В интересах россиян – демократическое российское государство без коррупции, находящееся в хороших отношениях со своими соседями. Государство, независимость и региональное значение которого никто в действительности не может подвергнуть сомнению. Действительное объединение России с общиной в развитых странах означало бы для Эстонии решение крупнейшей проблемы в области безопасности – это был бы прорыв века. И не надо мне объяснять, что русский народ хочет быть рабским и изолированным – если дать русским свободу выбора и действовать в условиях честной конкуренции, они действуют так, что красная империя исчезает за несколько недель. История это доказала.