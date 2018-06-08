Откровения убийцы: он сам не знал, почему зарезал собственного отца

На следующий день, 11 августа прошлого года, в 16.15 маленький поселок был взбудоражен, поскольку перед одним многоквартирным домом стояли машины скорой помощи и полиции, вокруг суетились криминалисты. Беспокойство местных выросло еще больше, когда из дверей подъезда вынесли темный мешок с трупом, пишет Pärnu Postimees.

В многоквартирном доме был найден труп 87-летнего мужчины, у которого была колотая рана в области груди. Полиция задержала подозреваемого тогда еще 59-летнего сына убитого Тауно Йооста. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

29 мая этого года Пярнуский уездный суд признал 60-летнего Йооста виновным в убийстве отца и приговорил к восьми годам тюрьмы. Отчет срока отбывания наказания начинается с 11 августа прошлого года, когда полиция задержала его в квартире отца.

Причину убийства так и не удалось выяснить. Можно лишь сказать, что большую роль в этой истории сыграл алкоголь.

«Возможно, что в пьяном угаре мужчина обвинил отца в чем-то, но в чем именно, этого мы не знаем», - сказала старший прокурор Гарди Андерсон.

В качестве смягчающего обстоятельства прокурор взял в расчет искренние сожаления убийца отца, которые она видела в течение всего производства. «Но нельзя не считаться с тем, что речь идет о преступлении по отношению к более старшему по возрасту члену семьи», - говорит Андресон.

Для защиты семьи убитого и их частной жизни заседания суда в апреле и мае были закрытыми.

Андерсон и осужденный сказали уже в зале суда, что не хотят обжаловать решение суда. «Считаю, что решение суда правильное, и я осталась им довольна, - сказала прокурор. - Просила приговорить Тауно Йооста к восьми с половиной годам тюрьмы, что в случае убийства более маленькая мера наказания, чем в среднем. Суд уменьшил запрошенный срок на полгода, что со всех сторон разумно».

Выпивавший перед убийством с пожилой жертвой и его сыном мужчина узнал о случившемся от полицейского, который постучался в его дверь на следующий день после обнаружения тела. «Я ничего не знал об этом, - сказал журналистам собутыльник семейства Йоост. - Я ушел оттуда раньше, хотел успеть в магазин».

Он рассказал, что покинул квартиру 10 августа до восьми часов вечера. «Они оставались спокойно сидеть, - сказал он, добавив, что однако отец и сын немного поругались. - Повздорили, ничего страшного не было. Я даже не мог себе представить, что произойдет что-то подобное».

Проживающая в квартире на первом этаже, то есть этажом ниже места преступления, дама проснулась около часа ночи 11 августа от голосов. Открыла окно, услышала сверху разговоры и закрыла окно. «Полиция спросила, на что был похож разговор, - рассказывает женщина. - Я не могу сказать...Вроде спора на повышенных тонах».

По словам местных жителей, жертва редко выходил на улицу из-за состояния здоровья. Но часто можно было наблюдать во дворе проживавшего вместе с ним сына, который, по словам жителей волости, в нетрезвом виде цеплялся к людям.

По словам проживающей на той же лестничной площадке женщины, в их доме довольно спокойно, также и убитый, и его сын были довольно спокойными, хоть и выпивали.