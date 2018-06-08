Михкельсон и Сойни: обеспечение безопасности требует сотрудничества

Михкельсон отметил, что в регионе Балтийского моря нарастает агрессивное политическое давление со стороны России. В этих условиях Северные страны могут приложить совместные усилия и стать регионом повышенной степени сдерживания, который будет решительно противостоять агрессивному поведению восточного соседа. «Необходимо тесное сотрудничество между Европейским союзом и НАТО, чтобы подать четкий сигнал тем, кто желает устраивать в регионе свои агрессивные игры», – передает слова Михкельсона пресс-служба Рийгикогу.

Михкельсон и Сойни отметили, что ключевым вопросом в противостоянии агрессивной деятельности России является единство ЕС и НАТО. Стороны пришли к единому мнению, что в условиях нестабильной ситуации в сфере безопасности необходимо применять как жесткие, так и мягкие меры.