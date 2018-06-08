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Михкельсон и Сойни: обеспечение безопасности требует сотрудничества

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Марко Михкельсон и Тимо Соини.

ФОТО: Пресс-служба Рийгикогу

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон встретился с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Главными темами встречи стали безопасность региона Балтийского моря, трансатлантические отношения, Европейский союз и отношения двух государств.

Михкельсон отметил, что в регионе Балтийского моря нарастает агрессивное политическое давление со стороны России. В этих условиях Северные страны могут приложить совместные усилия и стать регионом повышенной степени сдерживания, который будет решительно противостоять агрессивному поведению восточного соседа. «Необходимо тесное сотрудничество между Европейским союзом и НАТО, чтобы подать четкий сигнал тем, кто желает устраивать в регионе свои агрессивные игры», – передает слова Михкельсона пресс-служба Рийгикогу.

Михкельсон и Сойни отметили, что ключевым вопросом в противостоянии агрессивной деятельности России является единство ЕС и НАТО. Стороны пришли к единому мнению, что в условиях нестабильной ситуации в сфере безопасности необходимо применять как жесткие, так и мягкие меры.

В ходе встречи также обсуждались актуальные вопросы международных отношений и обеспечение безопасности в различных регионах мира. Речь шла и о развитии двухсторонних отношений и о будущем Европы, формирование которого требует скоординированного сотрудничества. Во встрече участвовали члены комиссии Барби Пильвре и Хенн Пыллуаас.

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