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Трамп высказался за возвращение России в G8

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Дональд Трамп.

ФОТО: Chris Kleponis/SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8, передает агентство Bloomberg.

По его информации, такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

"Не важно, как вы его называете. Раньше это называлось G8, потому что в него входила Россия. Теперь же России там нет", - отметил президент США, выступление которого транслировал CNN.

Он в очередной раз отметил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы и назвал себя худшим ночным кошмаром России.

"Тем не менее, Россия должна присутствовать на саммите. Почему мы проводим саммит без России?" - спросил Трамп.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

Он пояснил, что будет рекомендовать именно такой вариант, однако в итоге решение этого вопроса будет за остальными участниками G7.

В марте 2014 года "Большая семерка" в связи с ситуацией на Украине и в Крыму на заседании в Гааге приняла решение о том, что саммит G8 в июне того же года состоится в формате G7 в Брюсселе без участия России. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение, говорилось в совместном заявлении руководства Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и председателей Европейского Совета и Европейской Комиссии.

Крым был присоединен к России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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