Политолог: в черном списке Москвы политики второго эшелона

Алаталу считает, что попал в список из-за своих смелых аналитических оценок. «Я думаю, что являюсь одним из самых быстрых и серьезных аналитиков большой российской политики, потому что я просто хорошо знаю эту политическую кухню. Для меня не проблема моментально прокомментировать заявление Трампа или Путина, или еще кого-то. Оперативность, быстрый анализ и нахождение слабых точек – мой конек. Вероятно, из-за этого я оказался в списке», - рассказал политолог репортеру Postimees.ee Карелу Рейсенбуку.

По его словам, в списке ясно видно присутствие местных русофилов: «эти списки составляют в Москве, но с другой стороны к этому привлекают и местный актив, действующий вокруг посольства РФ. Вклад местных русофилов очень виден».

Алаталу отметил, что в нынешнем списке оказались скорее политики второго эшелона. «Если мы отставим в сторону Ильвеса, то остальные политики в списке – так сказать второй эшелон», - пояснил политолог.