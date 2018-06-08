Урмас Паэт: у нас не настолько бедная страна, чтобы она не могла оплачивать лечение онкобольных

Наше государство и общество могли бы быть человечными. Такими, которые не добавляли бы родителям больных раком детей, находящихся в и без того тяжелой ситуации, проблему – где достать денег на дорогие лекарства или для покрытия больничных и транспортных расходов, пишет в Postimees европарламентарий Урмас Паэт (Партия реформ).
Недавно журналист Кристи Вайнкюла написала о четырехлетнем Ральфе, который полтора года борется с опухолью в мозге. Больничная касса не согласилась оплатить лекарство для мальчика, трехнедельная доза которого стоит 3000 евро. Теперь в покупке лекарства пытается помочь Союза детей больных раком деньгами, собранными во время предыдущего «Утиного ралли».
Таких примеров, когда судьба и надежда тяжелобольных людей и их близких зависит от благотворительности жертвователей, слишком много.
В нашем маленьком обществе, в нашей маленькой стране не должно быть ничего важнее и человечнее, чем предложить максимальную поддержку и помощь тем, кто находится в большой беде и борется за свою собственную жизнь, или жизнь тяжелобольного ребенка.
Оказание помощи не должно зависеть от цены на лекарство, транспортных расходов или все равно от чего, что можно получить за деньги. В случае детей и взрослых, страдающих от онкологии, или другой тяжелой болезни, речь идет о сумме в пару миллионов евро в год, которые сейчас Больничная касса не может найти, или считает нецелесообразным выделять. В то же время, для государственного бюджета поиск этой суммы не является проблемой, дело лишь в желании. Никакие другие бюджетные расходы не могут быть важнее, чем помощь государства и общества попавшему в крайне сложную ситуацию человеку.
Наше государство и общество могли бы быть человечнее. Такими, которые не добавляют родителям больного раком ребенка, находящемся в и без того тяжелом положении, проблему, где взять денег на дорогое лекарство или на покрытие больничных и транспортных расходов. Государство не должно создавать у родителей давящее чувство и самобичевание, а вдруг ребенку еще можно было чем-то помочь, если бы были деньги? В силах правительства и парламента Эстонии, а также Таллиннской городской управы освободить в пределах своих бюджетов этих больных или родителей и близких больных детей от этой дополнительной нагрузки и боли.
Одной из самых больших противоречий сегодняшней Эстонии является то, что те, кто в прямом смысле слова борется за жизнь и нуждается в реальной поддержке государства, остаются без нее. Речь о тех больных раком и другими тяжелыми заболеваниями, лечение которых Больничная касса не оплачивает. Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» говорит, что они смогли при помощи пожертвованных денег успешно помочь 30-40 процентам профинасированных ими больных. Это очень хороший результат. Это конкретные люди, которые избавились от болезни или получили дополнительное время.
Каждый государственный бюджет – это вопрос выбора. Я считаю разумным, важным и человечным, чтобы правительство и Министерство социальных дела изменили отношение к этому и, в конце концов, пришли на помощь тем людям, у который действительно есть надежда. Пришли на помощь в их борьбе за жизнь. Помощь тем людям, которых сейчас поддерживают, например, фонд «Подаренная жизнь» или Союз детей больных раком, стала бы самым разумным и человечным способом траты общественных денег.
Цель Фонда лечения рака «Подаренная жизнь» - помогать тем онкологическим больным, лечение которых государство не считает достаточно «затратоэффективным». Фонд поддерживает нуждающихся в помощи, прежде всего, финансово, помогая людям приобретать крайне необходимые им современные лекарства или лечебные процедуры, даря им через это надежду, возможность жить дольше, или вообще полностью излечиться.
Рак по-прежнему очень часто диагностируется в Эстонии. Современные лекарства становятся все эффективнее, но и дороже, поэтому многие новые препараты оказываются вне льгот и страховки Больничной кассы. За первые три с половиной года работы фонд лечения рака поддержал из пожертвований лечение 175 жителей Эстонии на сумму в 2,5 миллиона евро. Помощь получили те, кто обратился в фонд и входит в его целевую группу. Поддерживается лечение, которое показано пациентам и является классическим, финансировать которое отказалась Больничная касса и у которых нет аналогичной альтернативы. Люди, попавшие в тяжелую ситуацию, были в возрасте от пяти до 83 лет. Многие, словно списанные государством люди, благодаря поддержке фонда полностью излечились от рака, а десятки людей, при помощи фонда, получили возможность жить дальше в кругу близких.
Теперь для сравнения можно поставить рядом суммы, которые государство тратит все равно на что, чья срочность и важность весьма спорны. При наличии желания можно и по силам помогать этим людям и за счет общественных денег, а не ставить их в зависимость от поступления пожертвований.
Наша страна не настолько бедна, чтобы у нее не было возможности помочь оплатить лечение тех раковых больных и людей с другими тяжелыми заболеваниями, в случае которых, по оценке врачей, это возможно. Сейчас Больничная касса часто не приходит на помощь нуждающимся в этом людям.
Каждый государственный бюджет – это вопрос выбора. В то же время, много таких трат, которые весят меньше, чем, если есть возможность попытаться спасти за эти деньги жизнь человека, а также облегчить ситуацию их родителям и другим близким.
В истории четырехлетнего Ральфа, о котором я сказал в начале, врачи занимаются медициной, а родители надеются. «Ральф знает все буквы, уже может складывать слова. Он понимает часы, умеет считать до 1000. У него в голове карта Эстонии и Европы, флаги стран и места расположения государств».
Эстония должна поддерживать надежду. В здоровье всего нашего общества.