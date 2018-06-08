Урмас Паэт: у нас не настолько бедная страна, чтобы она не могла оплачивать лечение онкобольных

Недавно журналист Кристи Вайнкюла написала о четырехлетнем Ральфе, который полтора года борется с опухолью в мозге. Больничная касса не согласилась оплатить лекарство для мальчика, трехнедельная доза которого стоит 3000 евро. Теперь в покупке лекарства пытается помочь Союза детей больных раком деньгами, собранными во время предыдущего «Утиного ралли».

Таких примеров, когда судьба и надежда тяжелобольных людей и их близких зависит от благотворительности жертвователей, слишком много.

В нашем маленьком обществе, в нашей маленькой стране не должно быть ничего важнее и человечнее, чем предложить максимальную поддержку и помощь тем, кто находится в большой беде и борется за свою собственную жизнь, или жизнь тяжелобольного ребенка.

Оказание помощи не должно зависеть от цены на лекарство, транспортных расходов или все равно от чего, что можно получить за деньги. В случае детей и взрослых, страдающих от онкологии, или другой тяжелой болезни, речь идет о сумме в пару миллионов евро в год, которые сейчас Больничная касса не может найти, или считает нецелесообразным выделять. В то же время, для государственного бюджета поиск этой суммы не является проблемой, дело лишь в желании. Никакие другие бюджетные расходы не могут быть важнее, чем помощь государства и общества попавшему в крайне сложную ситуацию человеку.

Наше государство и общество могли бы быть человечнее. Такими, которые не добавляют родителям больного раком ребенка, находящемся в и без того тяжелом положении, проблему, где взять денег на дорогое лекарство или на покрытие больничных и транспортных расходов. Государство не должно создавать у родителей давящее чувство и самобичевание, а вдруг ребенку еще можно было чем-то помочь, если бы были деньги? В силах правительства и парламента Эстонии, а также Таллиннской городской управы освободить в пределах своих бюджетов этих больных или родителей и близких больных детей от этой дополнительной нагрузки и боли.

Одной из самых больших противоречий сегодняшней Эстонии является то, что те, кто в прямом смысле слова борется за жизнь и нуждается в реальной поддержке государства, остаются без нее. Речь о тех больных раком и другими тяжелыми заболеваниями, лечение которых Больничная касса не оплачивает. Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» говорит, что они смогли при помощи пожертвованных денег успешно помочь 30-40 процентам профинасированных ими больных. Это очень хороший результат. Это конкретные люди, которые избавились от болезни или получили дополнительное время.