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  • Президент Кальюлайд: НАТО должна проводить учения и на политическом уровне

Президент Кальюлайд: НАТО должна проводить учения и на политическом уровне

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Керсти Кальюлайд

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Мы нуждаемся в адаптированной к условиям и хорошо тренированной структуре управления не только на техническом, но и на самом высоком политическом уровне — об этом в пятницу в Твиттере написала президент Керсти Кальюлайд, которая участвует в саммите лидеров девяти стран восточного фланга НАТО в Польше.

 

«В этом не может быть сомнений, если возникнет необходимость предпринять действия, мы будем действовать», - написала Кальюлайд.

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