Президент Кальюлайд: НАТО должна проводить учения и на политическом уровне

Мы нуждаемся в адаптированной к условиям и хорошо тренированной структуре управления не только на техническом, но и на самом высоком политическом уровне — об этом в пятницу в Твиттере написала президент Керсти Кальюлайд, которая участвует в саммите лидеров девяти стран восточного фланга НАТО в Польше.