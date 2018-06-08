Президент Кальюлайд: НАТО должна проводить учения и на политическом уровне
8 июня 2018 г., 16:29
Мы нуждаемся в адаптированной к условиям и хорошо тренированной структуре управления не только на техническом, но и на самом высоком политическом уровне — об этом в пятницу в Твиттере написала президент Керсти Кальюлайд, которая участвует в саммите лидеров девяти стран восточного фланга НАТО в Польше.
We need adequate & exercised command structure not only on technical but up to the highest political level. Must be no doubt that if there's need to act, we will act #NATO #B9Warsaw #BucharestNine pic.twitter.com/2DbGrbAU8a— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) June 8, 2018
«В этом не может быть сомнений, если возникнет необходимость предпринять действия, мы будем действовать», - написала Кальюлайд.