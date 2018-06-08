На Маарьямяэ перезахоронили останки 84 немецких солдат

В общей сложности была проведена эксгумация останков 84 солдат, которых 8 июня перезахоронили на расположенном рядом с мемориалом кладбище, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Число солдат и офицеров вермахта, погибших во время Второй мировой войны и похороненных в Эстонии, оценивается в 35 000 человек.