пт, 08.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

На Маарьямяэ перезахоронили останки 84 немецких солдат

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кладбище в Маарьямяэ.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

В пятницу на немецком военном кладбище в Маарьямяэ перезахоронили останки немецких солдат, обнаруженные в ходе раскопок при строительстве мемориала жертвам коммунизма.

В общей сложности была проведена эксгумация останков 84 солдат, которых 8 июня перезахоронили на расположенном рядом с мемориалом кладбище, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Число солдат и офицеров вермахта, погибших во время Второй мировой войны и похороненных в Эстонии, оценивается в 35 000 человек.

Перезахороненные в пятницу останки были найдены в ходе земляных работ по строительству монумента жертвам коммунизма «Путь» (Teekond), которые должны завершиться в конце августа.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ