На Маарьямяэ перезахоронили останки 84 немецких солдат
8 июня 2018 г., 16:28
В пятницу на немецком военном кладбище в Маарьямяэ перезахоронили останки немецких солдат, обнаруженные в ходе раскопок при строительстве мемориала жертвам коммунизма.
В общей сложности была проведена эксгумация останков 84 солдат, которых 8 июня перезахоронили на расположенном рядом с мемориалом кладбище, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Число солдат и офицеров вермахта, погибших во время Второй мировой войны и похороненных в Эстонии, оценивается в 35 000 человек.
Перезахороненные в пятницу останки были найдены в ходе земляных работ по строительству монумента жертвам коммунизма «Путь» (Teekond), которые должны завершиться в конце августа.