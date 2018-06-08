Находка возрастом более 4000 лет: эстонский школьник обнаружил в озере нечто необычное

«Был на четвереньках в воде, когда почувствовал под рукой что-то острое, - рассказывает о своей находке десятилетний Вернер. - Изначально подумал, что чьи-то зубы прикрепились к камню».

Но то, к чему были прикреплены зубы, оказалось вовсе не камнем, а фрагментом челюсти. Сама челюсть была темно-коричневого цвета, как у скелета доисторического человека на третьем этаже Вырумааского музея.

Кому принадлежали зубы?

Свою находку мальчик отнес домой, а потом она уже попала в редакцию Lõuna-Eesti Postimees.

Оба зуба остроконечные, что дало основание предполагать, что они скорее всего принадлежали какому-то четвероногому существу. Что это так, подтвердили и два ученых.

«С большой вероятностью речь идет о фрагменте свиной челюсти», - сказал техник археологического кабинета Института истории и археологии Тартуского университета Мартин Мальве, посмотрев фотографию челюсти.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Такой же ответ дала и научный сотрудник отделения археологии Тартуского университета Эве Раннамяэ. «Речь идет о верхней правой стороне свиной челюсти. Вероятно, это была молодая особь», - уточнила она, добавив, что, к сожалению, невозможно сказать, была ли свинья домашней или дикой.

В том, что фрагмент свиной челюсти попал в озеро Тамула, нет ничего необычного. По оценке старшего вырумааского инспектора Департамента охраны памятников старины Мирьи Отс, нельзя исключать, что находка еще со времен, когда древние люди вели свою деятельность на торфяном берегу Тамула.

«Зубы кажутся темными, что говорит о возможности, что речь идет о находившихся в торфе зубах», - говорит Отс. Поселение Тамула когда-то строилось на торфе, а позже тот культурный слой был вновь покрыт торфом.

«Логично было бы предположить, что зубы родом еще из первого поселения Тамула, которое в окрестностях моста распространялось на довольно большой территории и под водой», - добавляет Отс.

Ее предположение поддерживает руководитель археологического кабинета Института истории и археологии ТУ Хейки Валк, по словам которого, коричневый цвет кости может указывать на то, что свинья жила в Тамула в доисторические времена.

Согласно методу оценки возраста по углероду, поселению Тамула 4500 лет. Поселение возникло во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры, когда в Египте были построены пирамиды Хеопса.

На берегу Тамула во время строительства моста и прочих работ вблизи нынешнего моста Роосисааре могли быть разбросаны находки старого поселения. Поэтому неудивительно, что данный фрагмент челюсти мог попасть на пляж.

«Но всегда есть и возможность, что речь идет о новом месторождении», - добавила Отс, которая планирует в ближайшее время осмотреть место находки.