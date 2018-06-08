Полиции нужна помощь: пропала 26-летняя женщина

Раквереское отделение полиции просит помощи в поисках 26-летней Лийc, которую в последний раз видели 7 июня около 21.00.
Лийc ушла из дома в Хальяла и не вернулась. Полицейские пообщались со знакомыми и близкими, а также проверили возможные места, где женщина могла находиться, но поиски не принесли результатов. Так как у женщины могут быть сложности с ориентированием в пространстве и, учитывая состояние ее здоровья, близкие пропавшей обратились за помощью в полицию.
У женщины нет при себе мобильного телефона, поэтому невозможно позиционировать ее местонахождение.
Ее рост - 185 см, она худощавого телосложения, с темными волосами. На женщине были серые джинсы, серая толстовка с капюшоном, на толстовке имеется логотип красного цвета и надпись.
Всех, кто видел Лийc, либо знает, где она может находиться, просим позвонить в полицию по телефону 112.