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Полиции нужна помощь: пропала 26-летняя женщина

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26-летняя Лийс.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Раквереское отделение полиции просит помощи в поисках 26-летней Лийc, которую в последний раз видели 7 июня около 21.00.

Лийc ушла из дома в Хальяла и не вернулась. Полицейские пообщались со знакомыми и близкими, а также проверили возможные места, где женщина могла находиться, но поиски не принесли результатов. Так как у женщины могут быть сложности с ориентированием в пространстве и, учитывая состояние ее здоровья, близкие пропавшей обратились за помощью в полицию. 

У женщины нет при себе мобильного телефона, поэтому невозможно позиционировать ее местонахождение.

Ее рост - 185 см, она худощавого телосложения, с темными волосами. На женщине были серые джинсы, серая толстовка с капюшоном, на толстовке имеется логотип красного цвета и надпись.

Всех, кто видел Лийc, либо знает, где она может находиться, просим позвонить в полицию по телефону 112.

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