Полиции нужна помощь: пропала 26-летняя женщина

Лийc ушла из дома в Хальяла и не вернулась. Полицейские пообщались со знакомыми и близкими, а также проверили возможные места, где женщина могла находиться, но поиски не принесли результатов. Так как у женщины могут быть сложности с ориентированием в пространстве и, учитывая состояние ее здоровья, близкие пропавшей обратились за помощью в полицию.