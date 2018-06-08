Полиция спасла пациентку, забравшуюся на крышу больницы

Заведующий отделением по надзору Департамента здоровья Михаил Музычин:

Согласно закону, учреждение здравоохранения применяет ограничительные меры в отношении пациента с расстройствами психики в том случае, если пациент представляет непосредственную угрозу для себя или для окружающих и другие методы, такие как разговоры, увещевания и попытки успокоить словами, на него не действуют.

Учреждение здравоохранения обязано сообщать в Департамент здоровья о каждом случае применения ограничительных мер, если они продолжались более 24 часов подряд. Известить об этом департамент необходимо в течение следующего рабочего дня после прекращения применения ограничительных мер.

Информация о таких случаях важна для осуществления надзора. Поскольку сообщают только о тех случаях, когда ограничения превысили 24 часа подряд, такого рода сообщения поступают нам сравнительно редко.

До сих пор Департамент здоровья не установил случаи, когда эта процедура необоснованно нарушалась. Скорее, проблемы могут быть связаны с наблюдением за пациентами, в отношении которых применяют ограничительные меры.