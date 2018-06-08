Полиция спасла пациентку, забравшуюся на крышу больницы

В субботу, 2 июня, около 19 часов к Пярнуской больнице выехали полицейские патрули и спасатели: в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на крыше здания находится человек.
Пациентка выбралась на крышу через окно психиатрической клиники, сообщает Pärnu Postimees.
По словам заведующего лечебной частью Пярнуской больницы Вейко Выхула, информация о человеке, находящемся на крыше второго этажа главного здания больницы, стала известна охранникам в 18.53. В Центр тревоги сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в 18.57. Оперативные службы прибыли тремя минутами позже.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андры Юндас, полицейские сняли пациентку с крыши и спустили ее на землю живой и невредимой. «Ситуация быстро разрешилась благодаря сотрудничеству работников больницы», - отметил Вахула.
По словам заведующего лечебной частью, пациентка психиатрической клиники находилась в больнице по лечебному договору, то есть по собственному желанию. Это означает, что ее свободу передвижения не ограничивали.
Вахула упомянул, что для повышения уровня безопасности пациентов и работников больница по возможности применяет особые меры. Например, в стационарных отделениях закрывают окна, а в здании постоянно находятся два охранника.
В отделениях психиатрической клиники, где пациенты находятся на принудительном лечении, по словам Выхула, действуют повышенные меры безопасности. Однако, несмотря на это, по его словам, никогда нельзя исключать, что находящиеся на лечении люди или их посетители могут принять решение, которое повлечет за собой экстренную ситуацию.
Заведующий отделением по надзору Департамента здоровья Михаил Музычин:
Согласно закону, учреждение здравоохранения применяет ограничительные меры в отношении пациента с расстройствами психики в том случае, если пациент представляет непосредственную угрозу для себя или для окружающих и другие методы, такие как разговоры, увещевания и попытки успокоить словами, на него не действуют.
Учреждение здравоохранения обязано сообщать в Департамент здоровья о каждом случае применения ограничительных мер, если они продолжались более 24 часов подряд. Известить об этом департамент необходимо в течение следующего рабочего дня после прекращения применения ограничительных мер.
Информация о таких случаях важна для осуществления надзора. Поскольку сообщают только о тех случаях, когда ограничения превысили 24 часа подряд, такого рода сообщения поступают нам сравнительно редко.
До сих пор Департамент здоровья не установил случаи, когда эта процедура необоснованно нарушалась. Скорее, проблемы могут быть связаны с наблюдением за пациентами, в отношении которых применяют ограничительные меры.