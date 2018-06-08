Полиция арестовала подозреваемого в жестоком избиении жителя Кохтла-Ярве

Во вторник, 5 июня, в Кохтла-Ярве в квартире дома на улице Уус был найден 36-летний мужчина, который был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. В тот же день вечером полицейские Идаской префектуры задержали подозреваемого в совершении преступления 44-летнего мужчину.

Согласно подозрению, 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил своего знакомого. Этим подозреваемый нанес тяжкий вред здоровью жертвы.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргит Луга сообщила, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. «Поскольку ему предъявлено подозрение также во втором преступлении, в нанесении телесных повреждений своей спутнице жизни, прокуратура посчитала необходимым ходатайствовать у суда об аресте мужчины», - добавила Луга.