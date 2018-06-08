Австрия вышлет 60 имамов и закроет семь мечетей

Австрийское правительство также приняло решение закрыть семь мечетей, нарушающих закон об исламе, заявил по итогам масштабной проверки МВД канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает NewsRu.com со ссылкой на Kurier. Он подтвердил, что миграционные органы собираются депортировать из страны несколько десятков имамов, которые получают финансирование из-за рубежа.

По словам канцлера, ведомство по делам религий приняло решение запретить работу семи мечетей. Он уточнил, что будут закрыты шесть мечетей арабской общины и мечеть «Серых волков» в Вене. Имамов депортируют за нарушения закона в части зарубежного финансирования.