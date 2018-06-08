Австрия вышлет 60 имамов и закроет семь мечетей

Власти Австрии планируют выслать из страны около 60 имамов, получающих финансирование из Турции, и членов их семей в рамках борьбы с «политическим исламом».
Австрийское правительство также приняло решение закрыть семь мечетей, нарушающих закон об исламе, заявил по итогам масштабной проверки МВД канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает NewsRu.com со ссылкой на Kurier. Он подтвердил, что миграционные органы собираются депортировать из страны несколько десятков имамов, которые получают финансирование из-за рубежа.
По словам канцлера, ведомство по делам религий приняло решение запретить работу семи мечетей. Он уточнил, что будут закрыты шесть мечетей арабской общины и мечеть «Серых волков» в Вене. Имамов депортируют за нарушения закона в части зарубежного финансирования.
Курц сообщил, что по многим случаям расследования еще продолжаются, но большая часть из них уже доказана. Канцлер напомнил, что Австрия поддерживает свободу религий, но в стране действуют законы, регулирующие совместное существование разных конфессий. «Параллельным обществам, политическому исламу и радикализму нет места в нашей стране. Правительство нацелено решительно бороться с этими неправильными явлениями», - подчеркнул он.