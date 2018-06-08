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Фотоновость: в канцелярии Рийгикогу нашли наличные

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Кабинеты канцелярии Рийгикогу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Канцелярия Рийгикогу разослала депутатам письмо, в теме которого было указано "найдены наличные".

Беспартийный член парламента, бывший председатель Союза Отечества и Res Publica Маргус Цахкна поделился фотографией э-мейла в социальных сетях. "Здравствуйте! 7 июня в крыле L найдены наличные. Владелец может получить их в комнате R 212", - говорилось в письме.

Цахкна в соцсетях задался вопросом, идет ли речь об излишках бюджета или же о финансировании партий. "Выборы приближаются, и у некоторых рыльце в пушку", - добавил он.

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