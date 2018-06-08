Союз родителей Эстонии: обязательное посещение детсада – не единственное решение

Своим мнением на этот счет с порталом Stolitsa.ee поделился председатель Союза родителей Эстонии Айвар Халлер:

«Сперва наперво, важно уточнить: что это такое; что хотят сделать обязательным и почему? Образование и образованность – это не просто какая-то вещь, которую кто-то может просто кому-то дать, взять или сделать обязательным. Человек может стать интеллигентным и через личностное развитие и министр, скорее всего, имела это в виду – изменив обязательное «посещение детского сада», можно улучшить по всей Эстонии предрасположенность детей к развитию.

Союз родителей Эстонии приветствует то, что министр желает протянуть родителям руку помощи. Будучи многодетной матерью, Майлис Репс очень хорошо понимает, насколько важна своевременная поддержка развития ребенка. При этом важно понимать, что все дети развиваются в одинаковом ритме, но в разном темпе и возможности семей поддерживать своего ребенка – могут очень отличаться. Если хочется изменить это положение дел, то первый шаг – бесплатные детские сады. Не просто пару часов в день или в неделю, а бесплатная услуга детского сада.

Детей в возрасте 3-7 лет в Эстонии около 73 000 и из них 6% остается без детского сада т.е. примерно 4000 детей. Из них по меньшей мере треть находится под опекунством очень заботливых, примерных родителей и бабушек с дедушками, которые замечательно подготавливают их к школе и к жизни в целом. А остальные – те дети, родители которых ввиду социальной основы не могут просто их отправить в детский сад. Если цена за место в саду исчезнет, то большинство из этих детей отправятся в детские сады и поднятая министром проблема будет решена.

Для подготовки детей к школе, конечно же, детский сад – не единственное решение. В Эстонии есть сотни, если не тысячи семей, который отлично справляются с поддержанием развития своего ребенка и для них должно сохранится данное Конституцией право на выбор образования своему ребенку. Посему, чувствуется, что мы должны обсуждать не обязательное посещение детей садов, а проблему, решением которой позволяло бы за каждым ребенком иметь бесплатное место в детском саду. Если министерство решит бесплатно раздать только одиночные часы в детских садах, а в ответ пожелает установить тотальную проверку, то это не видится решением проблем, скорее их добавит.

И, разумеется, можно спросить – самая ли это важная проблема, которой стоит заняться министерству? Союз родителей Эстонии считает, что большей проблемой является «увеличение числа детей с психическими и поведенческими отклонениями в 4 раза за последние 8 лет»! И причину толком никто не знает, ведь нужные научные исследования по этому вопросу отсутствуют. Конечно проблема угадывается в последствиях слишком раннего и переборного использования смарт-дейвасов, но эту тему ныне избегают в обществе. И даже наоборот: экспертная группа т.н. «Дигитального переворота», куда, к сожалению, не входило ни одного психолога по развитию или ученого по воспитанию, сделали новое заявление, что использование дигитальных учебных материалов подходит для любого возраста, начиная с рождения.