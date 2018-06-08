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  • Фото: водители Ferrari спутали пешеходную зону с парковкой и отправились распивать алкоголь

Фото: водители Ferrari спутали пешеходную зону с парковкой и отправились распивать алкоголь

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В Пярну на улице Рюйтли в зоне для пешеходов припарковались два Ferrari со шведскими номерами, владельцы которых отправились расслабляться на террасу ресторана Bison, сообщает Pärnu Postimees.

Один из находившихся в Ferrari мужчин сказал, что они приехали принять участие в мотогонках Ferrari в рамках мероприятия auto24.

Парковку в зоне для пешеходов водители объяснили тем, что они поворачивали с соседней улицы, на которой разрешено движение транспорта, на улицу Рюйтли на перекрестке, где нет видимых знаков.

Поскольку водители Ferrari в ресторане также употребляли алкоголь, полиция позволила обслуживающему персоналу Bison отогнать автомобили на парковку.

По словам работника ресторана, водитель объяснили употребление алкоголя тем, что в их родной стране разрешено опьянение в 0,2 промилле.

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