Фото: водители Ferrari спутали пешеходную зону с парковкой и отправились распивать алкоголь

В Пярну на улице Рюйтли в зоне для пешеходов припарковались два Ferrari со шведскими номерами, владельцы которых отправились расслабляться на террасу ресторана Bison, сообщает Pärnu Postimees.
Один из находившихся в Ferrari мужчин сказал, что они приехали принять участие в мотогонках Ferrari в рамках мероприятия auto24.
Парковку в зоне для пешеходов водители объяснили тем, что они поворачивали с соседней улицы, на которой разрешено движение транспорта, на улицу Рюйтли на перекрестке, где нет видимых знаков.
Поскольку водители Ferrari в ресторане также употребляли алкоголь, полиция позволила обслуживающему персоналу Bison отогнать автомобили на парковку.
По словам работника ресторана, водитель объяснили употребление алкоголя тем, что в их родной стране разрешено опьянение в 0,2 промилле.