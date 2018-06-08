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  • Видео: квартира, которой удалось уцелеть в страшном пожаре в Каламая

Видео: квартира, которой удалось уцелеть в страшном пожаре в Каламая

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Вчера вечером на улице Теэстузе горело здание крупного девелоперского проекта фирмы Endover. Сегодня Postimees отправился в гости к жительнице соседнего дома Бритте Майдра, квартира которой находилась ближе всего к пожару.

Вчера вечером в Каламая загорелось здание девелоперского проекта фирмы Endover, самые дорогие квартиры которого стоят более полумиллиона евро. Вспыхнувший на крыше огонь распространялся быстро, поскольку в загоревшемся здании растекся горящий деготь. Огонь угрожал и находившемуся всего в нескольких десятках сантиметров новому жилому дому, жители которого были эвакуированы.

«Когда пришла домой, почувствовала только запах цветов», - сказала жительница соседнего дома Бритте Майдра, квартира которой располагается на пятом этаже — как раз возле вчерашнего пожара. На первый взгляд кажется невероятным, что соседний дом, крыша которого соединена с горевшим вчера зданием, остался абсолютно невредимым. О пожаре лишь напоминал стекший на балкон деготь.

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