Видео: квартира, которой удалось уцелеть в страшном пожаре в Каламая

Вчера вечером в Каламая загорелось здание девелоперского проекта фирмы Endover, самые дорогие квартиры которого стоят более полумиллиона евро. Вспыхнувший на крыше огонь распространялся быстро, поскольку в загоревшемся здании растекся горящий деготь. Огонь угрожал и находившемуся всего в нескольких десятках сантиметров новому жилому дому, жители которого были эвакуированы.

«Когда пришла домой, почувствовала только запах цветов», - сказала жительница соседнего дома Бритте Майдра, квартира которой располагается на пятом этаже — как раз возле вчерашнего пожара. На первый взгляд кажется невероятным, что соседний дом, крыша которого соединена с горевшим вчера зданием, остался абсолютно невредимым. О пожаре лишь напоминал стекший на балкон деготь.