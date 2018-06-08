Фото: водитель уснул за рулем, машина пролетела в воздухе 30 метров и упала на крышу

Rus.Postimees.ee112Фото: водитель уснул за рулем, машина пролетела в воздухе 30 метров и упала на крышуФото: водитель уснул за рулем, машина пролетела в воздухе 30 метров и упала на крышуRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать8 июня 2018 г., 18:35Сегодня днем в волости Ярва, в деревне Курисоо, на 125-м км шоссе Пярну-Раквере произошло ДТП, сообщает Järva Teataja.По предварительным данным, водитель уснул за рулем, машина съехала с дороги, пролетела 30 метров и приземлилась на крышу в кустах.Водитель был один в автомобиле, он не пострадал.дтппярнуракверешоссе