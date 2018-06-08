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  • Фото: водитель уснул за рулем, машина пролетела в воздухе 30 метров и упала на крышу

Фото: водитель уснул за рулем, машина пролетела в воздухе 30 метров и упала на крышу

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Сегодня днем в волости Ярва, в деревне Курисоо, на 125-м км шоссе Пярну-Раквере произошло ДТП, сообщает Järva Teataja.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем, машина съехала с дороги, пролетела 30 метров и приземлилась на крышу в кустах.

Водитель был один в автомобиле, он не пострадал.

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