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«Рейс из ада»: неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу

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Самолет Boeing. Иллюстративное фото.

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Пассажирка угрожала попутчикам и требовала остановить самолет во время полета. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на лайнере авиакомпании Virgin Australia, который совершал рейс из Мельбурна, Австралия, в город Перт. По словам очевидцев, через час после взлета, неадекватная женщина начала кричать: «Снимите меня с этого гребаного самолета, не приближайтесь ко мне, я не могу дышать!», пишет Lenta.ru.

Когда бортпроводник попытался ее успокоить, пассажирка закричала, что убьет всех, если они не посадят лайнер. В результате пилотам пришлось совершить аварийную посадку в австралийском городе Aделаида, и женщину сняли с рейса. Сотрудники федеральной полиции допросили ее и осмотрели багаж, однако никаких обвинений не выдвинули.

Как сообщает источник, многие дети были напуганы, а некоторые взрослые пассажиры описали случившиеся как «рейс из ада». Авиакомпания принесла путешественникам извинения за доставленные неудобства.

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