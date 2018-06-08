«Рейс из ада»: неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу

Инцидент произошел на лайнере авиакомпании Virgin Australia, который совершал рейс из Мельбурна, Австралия, в город Перт. По словам очевидцев, через час после взлета, неадекватная женщина начала кричать: «Снимите меня с этого гребаного самолета, не приближайтесь ко мне, я не могу дышать!», пишет Lenta.ru.

Когда бортпроводник попытался ее успокоить, пассажирка закричала, что убьет всех, если они не посадят лайнер. В результате пилотам пришлось совершить аварийную посадку в австралийском городе Aделаида, и женщину сняли с рейса. Сотрудники федеральной полиции допросили ее и осмотрели багаж, однако никаких обвинений не выдвинули.