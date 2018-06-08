Британия направит в 2019 году в Эстонию четыре истребителя

На встрече министров обороны стран НАТО министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сказал, что Великобритания примет в 2019 году участие в охране НАТО воздушного пространства стран Балтии. Для этого Великобритания направит в 2019 году в Эстонию четыре истребителя Typhoon, говорится в заявлении правительства.

Позже в том же году британские истребители будет патрулировать и воздушное пространство Исландии, говориться в заявлении.

"Это обещает тесное сотрудничество Великобритании с союзниками, чтобы сдерживать опасности с воздуха для евроатлантической безопасности. Миссия предоставит королевскому воздушному флоту уникальную возможность опробовать свои навыки в различной среде", - говорится в заявлении

Сейчас четыре британских истребителя Typhoon дислоцированы в Румынии на базе воздушной дивизии имени Михая Когелничану, откуда обеспечивается безопасность южного фланга НАТо и региона Черного моря.