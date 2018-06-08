Фото: в Таллинне открылись первые магазины Pepco

Эстония – десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов. Сегодня у расширяющейся на эстонский рынок розничной торговой сети Pepco около 1400 магазинов в странах Центральной и Восточной Европы. Всего, согласно планам, в ближайшие три года будет открыто 30 магазинов Pepco, в которых получат работу более 200 человек.

Ассортимент Pepco включает главным образом детскую, женскую и мужскую одежду, аксессуары, игрушки, декоративные и хозяйственные товары, а также текстиль для дома. Примерно 60 процентов предлагаемых товаров это одежда и обувь, а 40 процентов – потребительские товары. Все товары специально отобраны так, чтобы предлагать клиентам максимально выгодный ценовой класс.

"Эстонский рынок очень интересен и открывает для нас много новых перспектив. Для всей нашей сети это важная веха в развитии, потому что теперь мы представлены во всех трех странах Балтии – в Латвии, Литве и Эстонии", – сказал исполнительный директор Pepco в регионе Центральной и Восточной Европы Марцин Станко.

Pepco сообщила о своих планах расширения на эстонский рынок в феврале нынешнего года. С этого момента торговая сеть начала реализовывать свой план, и теперь в течение ближайших трех лет намерена открыть здесь еще около 30 магазинов, обеспечив работой более 200 человек. Магазины будут открываться в городах с населением более 10 000 человек. Сейчас торговая марка занимается развитием первых десяти магазинов, которые будут открыты в ближайшие 12 месяцев в Эстонии.