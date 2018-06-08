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  • В Эстонии школьник провалил экзамен из-за публикации родителя в соцсетях

В Эстонии школьник провалил экзамен из-за публикации родителя в соцсетях

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ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Фонд Innove написал на странице Facebook о досадном случае, когда родитель распространил в соцсетях экзаменационную работу ученика и попросил помочь с решением, передает Postimees.

«Напоминаем, что фотографирование экзаменационной работы на экзамене и ее распространение в интернете запрещено. К сожалению, подобное произошло сегодня с итоговым экзаменом по математике в основной школе, когда родитель опубликовал работу ученика в соцсетях и попросил помочь с ее решение. К сожалению, в этом случае экзамен ученика считает несданным. Надеемся, что на следующей неделе во время оставшихся экзаменов по выбору в основной школе никто не совершит подобной глупости», - говорится в посте Innoove.

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