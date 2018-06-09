В Финляндии запретили любимое в Эстонии декоративное растение

Запреты выращивать на своих участках растения, вывезенные из других стран, начались в Финляндии не сегодня. Но список все время пополняется. Недавно, по данным Ilta Sanomat, в него добавили такую разновидность шиповника, как роза ругоза или морщинистая роза, вьющийся горец, рейнутрию японскую и такое популярное в Эстонии декоративное растение, как люпин. Но не любой люпин, а лишь сорт люпин множественный, или Lupinus polyphyllus.