сб, 09.06.2018
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В Финляндии запретили любимое в Эстонии декоративное растение

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ФОТО: Kasper Mäe / Virumaa Teataja / Scanpix

Финнам запрещается выращивать сельскохозяйственные культуры, вывезенные из-за границы. Включено в черный список и одно из самых любимых декоративных растений Эстонии, пишет Kodu.

Запреты выращивать на своих участках растения, вывезенные из других стран, начались в Финляндии не сегодня. Но список все время пополняется. Недавно, по данным Ilta Sanomat, в него добавили такую разновидность шиповника, как роза ругоза или морщинистая роза, вьющийся горец, рейнутрию японскую и такое популярное в Эстонии декоративное растение, как люпин. Но не любой люпин, а лишь сорт люпин множественный, или Lupinus polyphyllus.

Люпин множественный растет и в Норвегии.

ФОТО: Caro / Hoffmann / Caro / Hoffmann

Причина, по которой финны запрещают чужеродные виды, это стремление сохранить естественный баланс своей родной природы. Растения, включенные в список, считаются инвазивными: они быстро размножаются, насекомые разносят из семена и впоследствии пришельцы вытесняют привычные местные растения. 

В Эстонии люпины не запрещены, их культивирование не контролируется и не регулируется. К тому же их много в дикой природе.

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