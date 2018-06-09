В Финляндии запретили любимое в Эстонии декоративное растение

Финнам запрещается выращивать сельскохозяйственные культуры, вывезенные из-за границы. Включено в черный список и одно из самых любимых декоративных растений Эстонии, пишет Kodu.
Запреты выращивать на своих участках растения, вывезенные из других стран, начались в Финляндии не сегодня. Но список все время пополняется. Недавно, по данным Ilta Sanomat, в него добавили такую разновидность шиповника, как роза ругоза или морщинистая роза, вьющийся горец, рейнутрию японскую и такое популярное в Эстонии декоративное растение, как люпин. Но не любой люпин, а лишь сорт люпин множественный, или Lupinus polyphyllus.
Причина, по которой финны запрещают чужеродные виды, это стремление сохранить естественный баланс своей родной природы. Растения, включенные в список, считаются инвазивными: они быстро размножаются, насекомые разносят из семена и впоследствии пришельцы вытесняют привычные местные растения.
В Эстонии люпины не запрещены, их культивирование не контролируется и не регулируется. К тому же их много в дикой природе.