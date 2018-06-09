Мотоциклист столкнулся с енотовидной собакой и попал в больницу

Сегодня в 00.01 в Тартумаа, в волости Тарту, на 13 километре дороги Табивере-Ухмарду наперерез 28-летнему мужчине на мотоцикле Suzuki VS 800 выскочила енотовидная собака, вследствие чего мужчина упал с мотоцикла.