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Мотоциклист столкнулся с енотовидной собакой и попал в больницу

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Енотовидная собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

Новый день едва успел начаться, как передвигавшийся по шоссе мотоциклист вследствие несчастливого стечения обстоятельств попал в больницу, передает Tartu Postimees.

Сегодня в 00.01 в Тартумаа, в волости Тарту, на 13 километре дороги Табивере-Ухмарду наперерез 28-летнему мужчине на мотоцикле Suzuki VS 800 выскочила енотовидная собака, вследствие чего мужчина упал с мотоцикла.

Скорая помощь доставила мотоциклиста в Клинику Тартуского университета.

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