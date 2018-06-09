В Харьюмаа 12-летний мальчик потерял управление трактором, в прицепе которого находилось пять детей Есть пострадавший!
9 июня 2018 г., 9:24
В Харьюмаа, в волости Куусалу, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, отчего тот упал на бок, передает Postimees.
Вчера вечером в 19.42 в полицию сообщили, что в Харьюмаа, волости Куусалу, в деревне Валкла, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, трактор упал на бок.
Находившегося в кабине трактора 13-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу. В прицепе трактора были пять детей, они не пострадали.
Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.