В Харьюмаа 12-летний мальчик потерял управление трактором, в прицепе которого находилось пять детей

Вчера вечером в 19.42 в полицию сообщили, что в Харьюмаа, волости Куусалу, в деревне Валкла, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, трактор упал на бок.

Находившегося в кабине трактора 13-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу. В прицепе трактора были пять детей, они не пострадали.