сб, 09.06.2018
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  • В Харьюмаа 12-летний мальчик потерял управление трактором, в прицепе которого находилось пять детей

В Харьюмаа 12-летний мальчик потерял управление трактором, в прицепе которого находилось пять детей Есть пострадавший!

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Трактор. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER K

В Харьюмаа, в волости Куусалу, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, отчего тот упал на бок, передает Postimees.

Вчера вечером в 19.42 в полицию сообщили, что в Харьюмаа, волости Куусалу, в деревне Валкла, 12-летний мальчик потерял управление трактором Kawasaki, трактор упал на бок.

Находившегося в кабине трактора 13-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу. В прицепе трактора были пять детей, они не пострадали.

Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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