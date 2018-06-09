Выявлено опасное последствие катастрофы в Чернобыле

Исследователи проанализировали коровье молоко на 14 участках в Ровненской области на северо-западе Украины. Оказалось, что уровень радиоактивного цезия превышает безопасный уровень для взрослых (100 беккерель на литр) в шести поселениях, а в восьми — безопасный уровень для детей (40 беккерель на литр), передает Lenta.ru.

Хотя уровень загрязнения радиоактивными элементами в почве регионах, пострадавших от катастрофы, не очень высок, цезий продолжает накапливаться в продуктах питания, и хроническое воздействие на организм, особенно детский, представляет серьезную опасность для любой системы органов.