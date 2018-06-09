Китайские хакеры похитили у США разработки вооружений для подводных лодок

В результате кибератак украдены 614 гигабайтов информации, связанной, в частности, с секретным проектом "Морской дракон" (Sea Dragon), показаниями датчиков, системами шифрования для радиосвязи и средствами радиоэлектронной борьбы. Среди похищенных данных, по данным The Washington Post, оказались также планы по разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты, которая может поступить на вооружение американских подлодок до 2020 года.

Несмотря на конфиденциальный характер данных, они находились в несекретной сети подрядчика, отмечают собеседники издания. По их словам, это обстоятельство ставит под сомнение способность ВМС контролировать подрядчиков, занимающихся разработкой секретного оружия.