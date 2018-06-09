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Руководитель концерна Endover: при восстановлении качество горевшего дома не пострадает

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Крыша дома в Каламая после пожара. Съемка 8.06.2018.

ФОТО: Madis Sinivee /Eesti Meedia

Член правления фирмы-девелопера Endover Оливер Макко подтвердил Postimees, что пострадавшее в позавчерашнем пожаре здание Volta Loftid было застраховано. Он добавил, что купившие квартиры в доме, а также инвесторы могут быть спокойны. 

Пожар на крыше строящегося здания Volta Loftid особо не затронул деятельности концерна Endover, его планов и сроков завершения строительства. Ситуация находится под контролем. Разработчик и главный подрядчик сосредоточены на анализе случившегося и обеспечении восстановления части здания и завершения строительства. Разработчик имеет конкретный план действий для разрешения ситуации.

«Мы заверяем, что при восстановлении здания не допустим ни малейших компромиссов по качеству строения. Точные обстоятельства и размер ущерба от пожара выясняются. В настоящий момент мы еще не знаем, что вызвало пожар и насколько велик ущерб», - сказал Макко.

Он объяснил, что большое количество дыма и огня было вызвано возгоранием кровельного материала. Картина пожара была значительно страшнее фактического ущерба, причиненного зданию. Первоначальные анализы показывают, что основные конструкции и само здание не повреждены. 

«Мы благодарим Спасательный департамент за оперативные действия и продолжим совместные действия для выяснения точных причин пожара. Спасибо за понимание и поддержку, которые мы высоко ценим, а также с радостью сообщаем, что в результате несчастного случая никто не пострадал», - подчеркнул Макко.

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