"Большая семерка" объявила о создании единого механизма защиты от российской пропаганды

В частности, спецслужбы США обвиняют Россию в организации хакерской атаки на почту Хиллари Клинтон:этот инцидент стал одной из причин, приведших к провалу Клинтон на президентских выборах. В свою очередь, в Германии считают, что Кремль намеренно вбрасывал ложную информацию, чтобы повлиять на общественное мнение в этой стране. Одним из самых громких скандалов стало дело "девочки Лизы", которую якобы похитили и изнасиловали мигранты. Кроме того, "исключительно проблематичной" страны G7 видят поддержку РФ европейских партий и движений, которые выступают против Евросоюза.