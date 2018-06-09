Эстония получила высокую оценку от престижного рейтингового агентства

Рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) утвердило долгосрочный рейтинг Эстонии на прежнем высоком уровне АА- со стабильной перспективой; краткосрочный рейтинг утвержден также на своем прежнем уровне A-1+.
AA- является наиболее высоким уровнем рейтинга, который S&P когда-либо присваивало Эстонии. Этот рейтинг показывает оценку агентством того, насколько правительство страны способно будет в будущем выполнить взятые на себя долговые обязательства.
По мнению S&P, рейтинг поддерживают сильные государственные институты, членство Эстонии в ЕС, гибкость экономики страны и сильная финансовая система, передало в субботу BNS Министерство финансов.
Стабильный прогноз выражает ожидания агентства, что экономика Эстонии продолжит сильный рост и, по прогнозам агентства, в ближайшие годы в стране будет незначительный дефицит госбюджета.
Рейтинг Эстонии поддерживают сильные государственные институты и членство в еврозоне.
Являясь маленькой открытой экономикой, Эстония получает выгоду от улучшившейся экономической конъюнктуры, поскольку на основных экспортных рынках спрос достаточно сильный, особенно в Финляндии и Швеции.
Высокий рост экономики в 2017 году указывает на существенно возросшие объемы инвестиций. В прошлом году рост экономики поддержал строительный сектор, для которого открылся доступ к структурным средствам ЕС нового периода. При этом агентство не считает опасным рост сектора строительства, поскольку в отличие от предшествующих лет в этом секторе ожидается замедление темпов роста.
По оценке агентства, в последующие годы модернизация сланцевой промышленности и повышение качества железнодорожного сообщения между Балтийскими странами и Польшей привлечет новые инвестиции, которые в свою очередь будут способствовать стабильному росту экономики.
По оценке S&P, в последующие годы инвестиции будут расти в среднем на 5 процентов в год. У эстонских предприятий достаточно средств для того, чтобы инвестировать дополнительные средства в повышение производительности, что также будет способствовать росту экономики.
Росту конкурентоспособности Эстонии и ее долгосрочному экономическому развитию по-прежнему мешает нехватка рабочей силы. Это означает, что в ближайшие годы рост зарплаты начнет опережать рост производительности. В худшем случае это может привести к перегреву экономики, вывести ее из состояния равновесия.
Внешний долг Эстонии сокращается и уровень сбережений во всей экономике достаточно высок. В связи с этим агентство ожидает, что инвестиции начнут двигаться из Эстонии на внешний рынок, учитывая небольшой выбор возможностей инвестиций на отечественном рынке капитала.