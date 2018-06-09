Эстония получила высокую оценку от престижного рейтингового агентства

AA- является наиболее высоким уровнем рейтинга, который S&P когда-либо присваивало Эстонии. Этот рейтинг показывает оценку агентством того, насколько правительство страны способно будет в будущем выполнить взятые на себя долговые обязательства.

По мнению S&P, рейтинг поддерживают сильные государственные институты, членство Эстонии в ЕС, гибкость экономики страны и сильная финансовая система, передало в субботу BNS Министерство финансов.

Стабильный прогноз выражает ожидания агентства, что экономика Эстонии продолжит сильный рост и, по прогнозам агентства, в ближайшие годы в стране будет незначительный дефицит госбюджета.

Рейтинг Эстонии поддерживают сильные государственные институты и членство в еврозоне.

Являясь маленькой открытой экономикой, Эстония получает выгоду от улучшившейся экономической конъюнктуры, поскольку на основных экспортных рынках спрос достаточно сильный, особенно в Финляндии и Швеции.

Высокий рост экономики в 2017 году указывает на существенно возросшие объемы инвестиций. В прошлом году рост экономики поддержал строительный сектор, для которого открылся доступ к структурным средствам ЕС нового периода. При этом агентство не считает опасным рост сектора строительства, поскольку в отличие от предшествующих лет в этом секторе ожидается замедление темпов роста.

По оценке агентства, в последующие годы модернизация сланцевой промышленности и повышение качества железнодорожного сообщения между Балтийскими странами и Польшей привлечет новые инвестиции, которые в свою очередь будут способствовать стабильному росту экономики.

По оценке S&P, в последующие годы инвестиции будут расти в среднем на 5 процентов в год. У эстонских предприятий достаточно средств для того, чтобы инвестировать дополнительные средства в повышение производительности, что также будет способствовать росту экономики.

Росту конкурентоспособности Эстонии и ее долгосрочному экономическому развитию по-прежнему мешает нехватка рабочей силы. Это означает, что в ближайшие годы рост зарплаты начнет опережать рост производительности. В худшем случае это может привести к перегреву экономики, вывести ее из состояния равновесия.